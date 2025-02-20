20 февраля 2025

20 февраля 2025 09:07

Прием омега-3 замедляет старение - Ученые

Ученые из Цюрихского университета установили, что прием одного грамма жирных кислот омега-3 может замедлить биологическое старение организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 777 человек в возрасте 70 лет и старше. Они были разделены на несколько групп. В течение трехлетнего периода первая группа потребляла 2000 международных единиц (МЕ) витамина D в день, вторая - принимала по одному грамму омега-3 в день, а третья - выполняла 30-минутную программу домашних тренировок три раза в неделю.

Четвертую группу попросили принимать оба типа добавок без физической активности, пятую - совмещать упражнения с потреблением омега-3, а шестую - заниматься спортом и ежедневно пить витамин D. Также в исследовании учитывались данные контрольной группы.

По истечении времени наблюдения за участниками ученые обнаружили, что потребление омега-3 в умеренных количествах замедляло биологическое старение в соответствии с несколькими эпигенетическими часами на срок до четырех месяцев. Эпигенетическими часами называют совокупность специальных "меток" ДНК, позволяющих определить биологический возраст ткани, клетки или органа.

Сочетание омега-3, витамина D и физических упражнений оказалось еще более эффективным способом замедления биологического старения. При этом такой эффект был выражен у участников вне зависимости от пола, возраста или индекса массы тела.


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