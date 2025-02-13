Найден способ лечения тревожного расстройства без побочных эффектов

Исследователи из Медицинского центра Вейла Корнелла обнаружили, что активация метаботропных глутаматных рецепторов 2 (mGluR2) в островковой доле и миндалевидном теле мозга может снизить тревожность, не вызывая проблем с памятью. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали метод фотофармакологии для точного картирования воздействия экспериментальных препаратов на конкретные нейронные сети мозга. Эти препараты активируют mGluR2, которые играют ключевую роль в снижении тревожности.

Исследователи обнаружили, что активация mGluR2 в цепи, ведущей от вентромедиальной префронтальной коры к миндалевидному телу, снижает тревожность, но также вызывает ухудшение памяти - известный побочный эффект многих психотропных препаратов.

В то же время, активация mGluR2 в другой цепи, которая занимает пространство от островковой доли к миндалевидному телу, уменьшала тревожность и нормализовала поведение без признаков когнитивных нарушений. Это открытие указывает на то, что цепь "островковая доля - миндалевидное тело" может стать новой мишенью для разработки препаратов, которые эффективно борются с тревожностью, не вызывая побочных эффектов.

Ученые отметили, что кора островковой доли считается ответственной за формирование сознания, а также играет роль в образовании эмоций и поддержании гомеостаза. Миндалевидное тело, в свою очередь, особенно важно для переживания и выражения страха, гнева и удовольствия.