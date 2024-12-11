11 декабря 2024

11 декабря 2024 15:18

Найдена связь между кариесом и поражением почек

Ученые из Университета Окаямы (Япония) установили, что бактерия Streptococcus mutans, вызывающая кариес, может провоцировать развитие нефропатии. Результаты исследования опубликованы в Communications Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Почки выполняют важную фильтрующую роль в организме, очищая кровь от лишней жидкости и токсинов. Однако воспаление их фильтрующих элементов - клубочков, или гломерулонефрит, может нарушить нормальную работу почек.

Одним из наиболее распространенных типов этого заболевания является иммуноглобулин А нефропатия (ИгАН), при которой антитела иммуноглобулина A (IgA) накапливаются в клубочках. Это прогрессирующее заболевание может привести к почечной недостаточности у 30-40% пациентов.

Ученые, исследующие ИгАН, обнаружили, что его развитие может быть связано с патогенами, вызывающими заболевания зубов, такие как кариес и пародонтит. В частности, Streptococcus mutans - бактерия, вызывающая кариес, может играть роль в патогенезе ИгАН. Известно, что этот микроорганизм вызывает сепсис и инфекционный эндокардит, а также чаще встречается у пациентов с ИгАН, чем у здоровых людей. Однако точный механизм его воздействия на развитие заболевания до сих пор оставался неизвестным.

Для дальнейшего изучения связи между бактериями и гломерулонефритом ученые провели эксперименты на крысах, введя им штаммы S. mutans, как с, так и без специфического белка Cnm, который связан с повышенной вероятностью заболевания у людей.

Результаты показали, что у животных с введенным Cnm-положительным штаммом бактерий наблюдалось значительное увеличение клеточного роста в почках, что является признаком воспаления и повреждения почечной ткани, характерного для ИгАН.

Исследователи также отметили, что количество белка Cnm, присутствующего в одном миллиграмме зубного налета, было эквивалентно количеству, введенному в организм крыс. Таким образом, инвазивные стоматологические процедуры, которые позволяют S. mutans, экспрессирующему Cnm, проникнуть в организм, могут вызвать ИгАН.


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