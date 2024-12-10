10 декабря 2024

10 декабря 2024 09:32

За этими болезнями может скрываться тревожное расстройство

Депрессия или тревожное расстройство могут проявляться симптомами, напоминающими соматическое заболевание. Например, болями в животе, кашлем, ощущением кома в горле, тошнотой, повышением давления, головокружением и др. При этом данные симптомы не могут быть объяснены органическими причинами или патологией, рассказала "Газете.Ru" врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли научно-клинического центра РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова, передает Day.Az.

"К неврологу могут прийти пациенты от разных врачей. Главное то, что они были многократно обследованы на предмет своих жалоб у профильных специалистов, но причина так и не была найдена. К нам часто приходят люди от кардиолога. У меня много пациентов, у которых единственным проявлением тревожного расстройства являются кризовые повышения давления до 200 мм. рт. ст. на фоне хорошо подобранной гипотензивной терапии", - рассказала врач.

Еще одна частая жалоба тревожных пациентов - это боли во всем теле. По словам Шаповаловой, если человек жалуется на боль в конкретной части тела, например, в руке, то стоит искать проблему в этой области. Однако если пациент жалуется на постоянные мигрирующие боли, то это, скорее всего, связано с тревогой.

"Также часто пациенты приходят после гастроэнтеролога. Они жалуются на постоянную тошноту, боли в желудке или чувство, что кишечник опорожняется не полностью. Обычно все обследования уже неоднократно были проведены: УЗИ, гастро- и колоноскопия, анализы крови и т. д. Пациенты принимали назначенные препараты, но их жалобы не исчезали. Тогда, возможно, это синдром раздраженного кишечника, и лечить его нужно абсолютно другими препаратами", - отметила доктор.


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