9 декабря 2024

9 декабря 2024 15:12

Ученые рассказали, почему опасно использовать грелки

Британские ученые выяснили, что использование грелок может привести не только к ожогам, но и к редкому синдрому "поджаренной кожи". При длительном воздействии высоких температур он вызывает необратимые изменения кожи и даже приводит к развитию рака. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Синдром - это аллергия на нагрев. Он проявляется в виде красной сетчатой пигментации на коже, вызванной длительным воздействием тепла. Сначала изменения могут быть обратимыми, но при постоянном применении грелок кожа становится тонкой, гиперпигментированной и может навсегда утратить здоровую структуру. В редких случаях длительное воздействие тепла может даже привести к развитию рака кожи.

В группе риска находятся диабетики с нарушением кровообращения, больные анемией и младенцы.

Правильное применение поможет избежать неприятных последствий и наслаждаться теплом без риска для здоровья. Специалисты рекомендуют использовать воду с температурой не выше 50-60°C и долго не держать грелку на одном месте.


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