Физиолог раскрыла вред сна на животе

Сон на животе затрудняет дыхание и приводит к сдавливанию внутренних органов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила "Известиям" российский физиолог Татьяна Крымцева.

Она добавила, что сон на животе способствует напряжению в шейном отделе позвоночника.

"В целом специалисты считают полезным сон на левом боку из-за расположения внутренних органов", - отметила эксперт.

По словам Крымцевой, то, что сон на левом боку нежелателен для работы сердца, - всего лишь предубеждение. Она посоветовала сердечникам выбирать для сна высокую подушку. Позу на спине врач сочла "достаточно комфортной" для позвоночника.