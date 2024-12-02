2 декабря 2024

2 декабря 2024 15:16

Назван неожиданный фактор успешного восстановления после инсульта

Ученые из Университета Кобе (Япония) установили, что у людей с индексом массы тела на верхней границе нормы риск инвалидности после инсульта минимален. Результаты исследования опубликованы в журнале Topics in Stroke Rehabilitation (TSR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные более 522 тысяч пациентов, перенесших инсульт, и изучили, как их состояние изменялось после острой фазы заболевания.

В исследовании использовалась модифицированная шкала Рэнкина (mRS) для оценки вероятности инвалидности при поступлении и при выписке. Оптимальным для минимизации риска ухудшения состояния оказался индекс массы тела (ИМТ) 24,7 кг/м².

ИМТ - это величина, которая отражает соотношение веса человека и его роста. В норме он должен составлять от 18,5 до 25. ИМТ 24,7 можно назвать пороговым значением.

Ученые также выяснили, что у 60,1% пациентов усугубляется инвалидность в период госпитализации с инсультом, а 45,7% выписываются с высоким баллом по шкале mRS. Именно лица "на грани" избыточного веса демонстрируют самое эффективное восстановление.

Исследователи дополнительно выявили U-образную зависимость между ИМТ и последствиями инсульта: как недостаточный, так и избыточный вес повышают вероятность тяжелой инвалидности. Эти выводы могут лечь в основу новых рекомендаций по здоровому образу жизни для снижения риска недееспособности.


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