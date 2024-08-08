8 августа 2024

8 августа 2024 15:18

Как моринга поможет похудеть?

Что такое моринга и как она поможет похудеть

Моринга - это дерево родом из Гималаев. Местные жители не случайно дали ему второе имя: "дерево жизни".

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, оно не только подчеркивает способность моргинги выживать в суровых условиях, но и поскольку практически все части дерева можно употреблять в пищу, а также делать из них лекарства.

Не случайно морингу называют "суперфудом". В ней содержится множество микроэлементов (кальций, железо, фолиевая кислота и другие) и витаминов (С, А, Е, бетакаротин).

Кроме того, моринга - это источник антиоксидантов, которые служат для профилактики рака; полифенолов и дубильных веществ, положительно влияющих на состояние кожи; хлорогеновой кислоты, снижающей уровень сахара в крови.

Но как же это растение способствует похудению? Все дело в высоком содержании в моринге клетчатки. Она позволяет ощутить сытость и не переесть. Это происходит благодаря тому, что клетчатка долго переваривается, что также позволяет поддерживать уровень глюкозы в крови.

Чтобы воспользоваться полезными свойствами моринги, достаточно добавлять сделанный из ее листьев порошок в еду и напитки: он может стать дополнительным ингредиентом для выпечки, основой для смузи или чая, и даже украсить суп или салат.

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