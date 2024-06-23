Как освоить продольный шпагат?

Эксперт Ксения Квасова посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Вокруг света".

Квасова отметила, что при выполнении продольного шпагата задействовано очень много мышц - ягодичные, икроножные, поясничные мышцы, четырехглавая мышца бедра, бицепс бедра, голеностоп. Шпагат может быть левым и правым, но тренировать нужно обе стороны, чтобы нагрузка на тело была равномерной.

Квасова предложила начать подготовку с подъема отведенной в сторону прямой ноги и полукруговых движений прямой ноги вперед-назад. Оба упражнения выполняются в положении на четвереньках с опорой на предплечье одной руки и на ладонь другой.

Для растяжки подколенного сухожилия тренер посоветовала сделать выпад с перемещением таза назад и выпрямлением передней ноги. Далее необходимо динамично или в статике притягивать живот к бедру.

Чтобы растянуть переднюю поверхность бедра, Квасова рекомендовала встать в выпад, согнуть заднюю ногу и, обхватив рукой голеностоп, подтянуть пятку к ягодице. Также можно выполнять выпады "ящерица" - это усложненный вариант упражнения, при котором руки поставлены с внутренней стороны впередистоящей стопы на ладони или локти.