30 июня 2024

30 июня 2024 17:17

Терапевт рассказала, чем опасны избыточные спортивные тренировки

Эксперт телеканала "Доктор", семейный врач, терапевт Светлана Артемова в эфире программы "ТелеДоктор" назвала главные причины возникновения хронического воспаления в организме. Подробнее о них она рассказала "Газете.Ru", передает Day.Az.

"Первая причина возникновения хронических воспалений - неправильное лечение острого заболевания, как следствие - его перерастание в хроническое. При этом на другие факторы возникновения воспалений в организме способен повлиять пациент. К примеру, среди главных причин - гиподинамия и избыточные физические нагрузки", - начала врач.

Она также добавила, что люди должны непрерывно двигаться, только в этих условиях вырабатываются противовоспалительные факторы, которые "заделывают" проблемы в сосудах изнутри.

"Среди причин - чрезмерные физические нагрузки. Например, последние десять лет, особенно мужчины, активно увлекаются марафонами, триатлоном, абсолютно не учитывая базовый уровень своей подготовки, возможности организма. Перегрузки спортивные - это оксидативный стресс. Это когда липиды клеточной мембраны вступают во взаимодействие с активными формами кислорода", - рассказала она.

Светлана Артемова отметила, что другие причины кроются в употреблении сахаров и фастфуда, быстрых углеводов, в результате чего резко повышается уровень сахара в крови, растет уровень инсулина, человек испытывает голод, еще больше ест, набирает в весе. Отсюда копится жир на животе - висцеральный, цепь реакций приводит к инсулинорезистентности.

"В рационе надо отдавать предпочтение клетчатке, так как это пребиотик - та самая "решеточка", на которой "растет" микробиота в кишечнике, и которая отвечает за здоровье человека", - заключила эксперт.


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