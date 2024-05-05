5 мая 2024

5 мая 2024 15:27

Названы симптомы аутизма у девочек и женщин

Диагностирование аутизма занимает больше времени для девочек и девушек из-за отличия симптомов от мужских. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Расстройство аутистического спектра - это нарушение развития, для которого характерны трудности в социальном взаимодействии. Симптомы могут включать неспособность ребенка установить или сохранять зрительный контакт, отзываться на свое имя в возрасте 9 месяцев или использовать жесты для общения.

К 18 годам почти 80% девушек с аутизмом не знают о своем расстройстве. Это связано с тем, что критерии диагностики аутизма были выявлены при исследовании мужчин, на которых исторически были сосредоточены ученые и врачи. Ранняя диагностика помогает семьям узнать, какая поддержка им доступна. Терапия, включающая развитие коммуникативных навыков, наиболее эффективна у детей до трех лет. Поэтому важно принять меры по устранению неравного доступа к ней.

Одно из отличий между мальчика и девочками с аутизмом заключается в том, что девочки могут быть более социальными. Для этого они используют различные стратегии, стараясь имитировать нормальное поведение. Однако при этом девочки не понимают многих нюансов общения. Они также вызывают меньше проблем у родителей и обычно отличаются тихим характером. Из-за этого родители могут не знать о диагнозе дочки, объясняя поведение гендерными отличиями.

"Если 3- или 4-летняя девочка не хочет разговаривать с кем-то еще, прячется за ее матерью или хочет смотреть на книги вместо того, чтобы разговаривать с людьми, они описываются как застенчивые. Если мальчик так ведет себя, это считается проблемой, потому что они должны бегать и играть с другими детьми", - объяснила врач медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Дорис Траунер.

Врач добавил, что часто аутизм у девочек и женщин путают с пограничным расстройством личности, расстройством пищевого поведения, синдромом Туретта, биполярным расстройством, а также социальным, либо генерализованным тревожным расстройством.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!


Просмотров: 12

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 249
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 400
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 148
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 116
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 081
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 553
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 389
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 101
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 872
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 6 515
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме