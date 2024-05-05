Названы симптомы аутизма у девочек и женщин

Диагностирование аутизма занимает больше времени для девочек и девушек из-за отличия симптомов от мужских. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Расстройство аутистического спектра - это нарушение развития, для которого характерны трудности в социальном взаимодействии. Симптомы могут включать неспособность ребенка установить или сохранять зрительный контакт, отзываться на свое имя в возрасте 9 месяцев или использовать жесты для общения.

К 18 годам почти 80% девушек с аутизмом не знают о своем расстройстве. Это связано с тем, что критерии диагностики аутизма были выявлены при исследовании мужчин, на которых исторически были сосредоточены ученые и врачи. Ранняя диагностика помогает семьям узнать, какая поддержка им доступна. Терапия, включающая развитие коммуникативных навыков, наиболее эффективна у детей до трех лет. Поэтому важно принять меры по устранению неравного доступа к ней.

Одно из отличий между мальчика и девочками с аутизмом заключается в том, что девочки могут быть более социальными. Для этого они используют различные стратегии, стараясь имитировать нормальное поведение. Однако при этом девочки не понимают многих нюансов общения. Они также вызывают меньше проблем у родителей и обычно отличаются тихим характером. Из-за этого родители могут не знать о диагнозе дочки, объясняя поведение гендерными отличиями.

"Если 3- или 4-летняя девочка не хочет разговаривать с кем-то еще, прячется за ее матерью или хочет смотреть на книги вместо того, чтобы разговаривать с людьми, они описываются как застенчивые. Если мальчик так ведет себя, это считается проблемой, потому что они должны бегать и играть с другими детьми", - объяснила врач медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Дорис Траунер.

Врач добавил, что часто аутизм у девочек и женщин путают с пограничным расстройством личности, расстройством пищевого поведения, синдромом Туретта, биполярным расстройством, а также социальным, либо генерализованным тревожным расстройством.

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