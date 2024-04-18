18 апреля 2024

18 апреля 2024 09:29

Названы черты личности, связанные с высоким риском развития депрессии

Ученые из Кембриджского университета и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в составе научного коллектива обнаружили, что люди с определенными чертами личности, такими как интроверсия или невротизм, чаще страдают депрессией. Результаты исследования опубликованы в Journal of Affective Disorders (JAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследования ученые проанализировали данные из почти 1500 личностных психологических опросников, заполненных добровольцами в возрасте от шести до 85 лет. Тестирование включало в себя оценку эмоциональной стабильности добровольцев и их склонности к импульсивности, общительности, открытости, или, напротив, спокойствию и уединению.

Результаты показали, что у людей с определенными чертами личности, такими как интроверсия или невротизм, чаще развивалась депрессия. Интроверсия - это типологическая ориентация личности, центральными чертами которой выступает ориентированность на свои внутренние переживания. Невротизм является чертой, которая характеризует скорость возвращения психики человека к нормальному, спокойному состоянию после каких-либо переживаний. Высокий уровень невротизма характеризуется эмоциональной неустойчивостью и тревогой.

Ученые также обнаружили, что наиболее явно такая связь прослеживалась у подростков. Вероятнее всего, это было связано с неполным созреванием префронтальной коры головного мозга и "обострением" некоторых черт характера вследствие этого.


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