Бренд Хейли Бибер обругали в сети за опасный компонент в косметике

Пользователи сети обругали косметический бренд Rhode американской модели Хейли Бибер за содержание опасного компонента в продуктах. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поводом для обсуждения стали карандаши для губ Peptide Lip Shape. Автор поста с никнеймом @SensitiveSherbet8155 обратила внимание, что в них содержится экстракт пажитника, который может вызвать аллергическую реакцию. Она заметила, что на сайте марки отсутствует предупреждение о том, что некоторым людям следует использовать данную новинку с осторожностью. "Я не думаю, что об этом говорят вслух, но я ценю, что Хейли делает для нас. Пожалуйста, расскажите об этом своим друзьям, страдающим аллергией на орехи", - написала пользовательница платформы.

Комментаторы, в свою очередь, отблагодарили ее за предупреждение. "Ты спасительница! У меня аллергия и я подумывала купить эти карандаши", "Вот почему я не могу кому-либо доверять", "Из-за этого на них могут подать в суд!", "Люблю продукцию Rhode, но это была плохая идея. Риск значительный", "У меня аллергия на пажитник, и я бы никогда не подумала, что стоит проверять косметику на наличие этого компонента", - писали они.