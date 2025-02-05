5 февраля 2025

5 февраля 2025 15:07

Названы популярные привычки, которые приводят к преждевременному старению

Старение - это естественный процесс, который невозможно остановить. Однако, если изменить свои привычки, можно замедлить возрастные изменения кожи, надолго сохраняя ее сияющей и привлекательной. О том, какие привычки приводят к преждевременному старению, рассказала "Газете.Ru" врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Светлана Краснова, передает Day.Az.

Одним из факторов, приводящих к преждевременному старению кожи, врач назвала большое количество углеводов и сахара в рационе. По ее словам, такое питание провоцирует повреждение коллагена и эластина, что снижает тонус кожи и делает ее дряблой. Поэтому следует пересмотреть рацион и включить в него больше овощей, белка и ненасыщенных жиров.

"Злоупотребление алкоголем и курение также приводят к преждевременному старению кожи. На этом фоне повреждаются сосуды, из-за чего кожа испытывает постоянный дефицит кислорода и, следовательно, недостаток в питании. Это ведет к куперозу, чрезмерной отечности, кожа становится тусклой", - добавила Краснова.

Еще одной распространенной причиной, по словам специалиста, является недостаточное потребление воды. Такая привычка провоцирует обезвоживание, вызывает снижение обмена веществ в организме. Визуально достаточная увлажненность проявляется в здоровье кожи, делая ее сияющей и гладкой. Поэтому употребление 1,5-2 литров воды в сутки будет положительно влиять на состояние кожи.

"Стоит упомянуть и о недостатке сна. Плохое качество сна ускоряет старение кожи, не давая ей восстанавливаться после влияния стрессовых факторов окружающей среды. Засыпание до 22:00 является одним из важнейших факторов, улучшающих общее состояние организма", - подчеркнула косметолог.

Негативно влияет на кожу и сон с косметикой на лице. Как предупредила врач, макияж, оставшийся на ночь, закупоривает поры, замедляет естественное отшелушивание рогового слоя кожи, делая ее более грубой. В области век провоцируется раннее появление мелких морщин. Поэтому снятие макияжа - обязательное условие для здоровой и сияющей кожи.

"Необходимо обратить внимание и на такую вредную привычку, как умывание обычным мылом. Процесс умывания - очень важная ежедневная процедура. При использовании средства, не предназначенного для этого, происходит пересушивание кожи, что ведет к повреждению защитного барьера, сухости и мелким морщинам. Поэтому необходимо подобрать средство для умывания по типу кожи для правильного ухода за ней", - добавила Краснова.

Отсутствие защиты от солнца - еще одна распространенная причина раннего старения кожи. Как объяснила косметолог, солнечное излучение активно повреждает незащищенную кожу, провоцируя фотостарение, морщины и гиперпигментацию. Чтобы защитить кожу, необходимо использовать средства с SPF-защитой ежедневно.


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