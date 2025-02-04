Названа неожиданная опасность диет

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" неожиданную опасность диет. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, строгие ограничения в питании приводят к старению кожи. "Это такой удар по организму и по коже. Почему? А там сразу по-другому начинает вырабатываться инсулин в ответ на изменение в поступлении пищи после тяжелой диеты. Там идет огромная гормональная перестройка", - объяснил Мясников.

Он также напомнил, что диеты могут приводить к нарушению менструального цикла и проблемам с зачатием ребенка.