Психотерапевт высказался о любви с первого взгляда

Любовь с первого взгляда - это смесь влечения и проекции собственных иллюзий, убежден психотерапевт, сексолог Тодд Барац. Такое мнение он высказал в беседе с Men's Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Барац заявил, что популярная культура активно использует миф, что глубокие чувства могут вспыхнуть в одночасье. Однако, по мнению психотерапевта, любви с первого взгляда не существует, а романтические порывы к незнакомцам обычно являются смесью физического влечения и психологического феномена, называемого "проекция". "С физическим влечением все более или менее понятно: мы видим человека, он нам нравится, мы возбуждаемся, и нас к нему тянет. Влечение не всегда имеет сексуальный окрас, оно может быть эмоциональным или интеллектуальным", - объяснил он.

Более сложным аспектом мифа о любви с первого взгляда Барац назвал психологическую составляющую. "В психологии о "проекции" говорят, когда мы неосознанно переносим собственные желания, фантазии и ожидания на другого человека. Это как взять чистый холст, изобразить на нем все свои надежды и мечты, а потом решить, что они стали реальными", - рассказал специалист.

Барац добавил, что так называемая любовь с первого взгляда быстро проходит, так как исчезает влечение, а идеальный образ партнера рушится.