Ученые выяснили, как набор веса влияет на уровень счастья

Немецкие ученые выяснили, что набор веса, вопреки распространенному мнению, не оказывает существенного негативного влияния на уровень счастья. Более того, иногда увеличение массы тела может даже быть связано с небольшим повышением уровня счастья. Этот эффект наблюдается у людей вне зависимости от пола и возраста. Работа опубликована в журнале International Journal of Applied Positive Psychology (IJAPP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 8 815 человек в возрасте от 25 до 60 лет. Наблюдения проводились на протяжении десяти лет - с 2011 по 2021 год. Уровень счастья оценивался по шкале от 0 до 10, а индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается как соотношение веса и роста человека, определялся на основе данных, предоставленных самими участниками.

Было установлено, что при изменении ИМТ уровень счастья оставался неизменным или даже повышался. При этом у мужчин с увеличением ИМТ с 22 до 30 наблюдался небольшой, но статистически значимый рост счастья, а у женщин уровень удовлетворенности жизнью стабилизировался при ИМТ 27 и не снижался при дальнейшем наборе веса.

Феликс Биттманн, автор исследования из Лейбницкого института образовательных траекторий, предположил, что психологическое воздействие набора веса может быть минимальным, так как люди приспосабливаются к новым условиям. Также возможно, что современные движения, направленные на бодипозитивность, помогают уменьшить негативное восприятие веса в обществе.

"Обнаружить, что набор веса не влияет на счастье, было неожиданно, - отметил Биттманн. - Однако это объясняет, почему многие люди не стремятся похудеть: набор веса не доставляет им психологического дискомфорта".

Исследование основано на названных участниками данных о весе и росте, что может вносить некоторую погрешность. Кроме того, удовлетворенность жизнью измерялась только раз в год, что не позволяет учитывать краткосрочные колебания.

В будущем ученые планируют изучить влияние культурных и социальных факторов на восприятие веса и счастья, а также механизмы, объясняющие позитивные эффекты набора массы тела.