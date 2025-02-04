Врач объяснила, почему беременность омолаживает организм

Беременность может отсрочить наступление менопаузы, рассказала "Газете.Ru" врач-гинеколог сети "Клиника Фомина" в Калуге Мария Ракова, передает Day.Az.

"Научные данные не дают однозначного ответа на вопрос об отсрочке менопаузы на 9 месяцев. Хотя ряд достоверных исследований показывают, что беременность может отсрочить наступление менопаузы, для каждой женщины это индивидуально. Важно помнить, что отложить этот процесс могут помочь не только беременность и роды, а скорее совокупность факторов", - объяснила Ракова.

По словам врача, наступление менопаузы зависит от множества факторов, включая возраст наступления первой менструации (особенно раннее наступление до 12 лет), наследственную предрасположенность, образ жизни (курение, употребление алкоголя), наличие брата или сестры-двойняшки, количество беременностей и родов.

"Если мы говорим о беременности в контексте отсрочки менопаузы, то первое, о чем нужно подумать, это об гормональных изменениях. Во время беременности и после родов уровень гормонов, таких как эстроген и прогестерон, значительно меняется. Эти изменения могут временно отсрочить наступление менопаузы, но точные числовые показатели варьируются. Второй фактор: беременность способствует более здоровому образу жизни, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на репродуктивное здоровье. Тем самым косвенно влиять на более позднее наступление менопаузы", - заключила врач.