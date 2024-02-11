Лучшие способы «сдуться», если накануне ты съела слишком много

Если ты читаешь эту статью прямо сейчас, то, скорее всего, чувствуешь физический дискомфорт. После переедания человек ощущает себя раздутым и вялым; нередко этому состоянию сопутствуют неприятные ощущения в желудке и кишечнике.

Прямо скажем, стыдиться тут нечего, от такого никто не застрахован. Лови список способов, которые помогут компенсировать ущерб и быстро вернуться в форму. И держи его под рукой к выходным!

У всех есть любимая еда, и иногда ее оказывается слишком много. Переусердствовав с некоторыми продуктами, можно столкнуться с неприятными ощущениями в кишечнике и даже запором. Исправить ситуацию поможет дополнительная доза клетчатки.

"Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула, способствуя регулярному стулу и предотвращая запоры, - говорит эксперт, врач-диетолог Эми Гудсон. - Если у тебя было плотное застолье, добавление в рацион клетчатки и достаточного количества воды восстановит перистальтику кишечника и уменьшит вздутие живота".

По словам Тэмми Лакатос, эксперта по ЗОЖ и популярного блогера, свежие овощи и зелень, богатые не только клетчаткой, но и антиоксидантами, также способны стать настоящим антидотом после переедания и помочь тебе быстро почувствовать себя лучше.

"Клетчатка из зелени помогает выводить отходы и токсины из толстой кишки, - поясняет Тэмми. - А антиоксиданты в зеленых овощах нейтрализуют ущерб, нанесенный чрезмерным употреблением сладких, жирных и промышленно обработанных продуктов".

Этот пункт тесно связан с предыдущими двумя, потому что главное, что ты можешь сделать на следующий день после того, как переела - начать свой день со здорового и сбалансированного завтрака. Добавь к клетчатке и овощам легко усвояемый белок, чтобы удержать здоровый уровень сахара. Яйца, творог, каша, греческий йогурт - все это даст правильный старт и поможет чувствовать себя лучше в течение дня.

Не стоит отменять тренировку

В этом нет насущной необходимости, но если у тебя есть время и, главное, немного сил, диетологи рекомендуют не сбивать график тренировок из-за того, что накануне у тебя было застолье.

"Немного стараний в тренажерном зале или утренняя пробежка помогут избавиться от чувства раздутости и вялости", - уверена Эми Гудсон. Согласовывай физическую активность со своим состоянием, возможно, вместо тренажеров стоит отправиться на групповую йогу или в бассейн.

Пей воду - и не только

По словам Эми Гудсон, отеки после застолья - результат употребления в пищу продуктов с высоким содержанием натрия . Поэтому она подчеркивает важность соблюдения гидратации до и после обильного приема пищи.

И это означает не только (и не столько) употребление большого количества воды. Чтобы повысить уровень гидратации, попробуй добавить в Н2О еще что-нибудь. Например, если нет противопоказаний, приготовь себе детокс напиток с яблочным уксусом и лимоном, или детокс воду с клюквой, апельсином и имбирем. Такая жидкость вымоет из организма излишки натрия, сахара и воды, и ты "сдуешься".

Прогуляйся

Это одна из лучших вещей, которую ты можешь сделать для себя, чтобы обеспечить более быстрое облегчение после переедания - отправься прогуляться.

"Прогулка поможет очистить разум. А если ты вспотеешь, это поможет вывести небольшое количество соли, а также увеличить приток крови к мозгу, - утверждает Тэмми Лакатос. - Также ты сожжешь немного дополнительных калорий, что тоже не повредит".

Осторожнее с остатками