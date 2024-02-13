13 февраля 2024

13 февраля 2024 09:18

Названы способы быстро привести тело в форму

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы быстро привести тело в форму. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для начала Ротач рекомендовала наклоны, для выполнения которых нужно встать ровно, ноги расставить чуть шире плеч, а руки опустить вдоль туловища. Затем необходимо наклониться к правой ноге и руками коснуться пола, далее коснуться пола посередине и слева.

Следующим упражнением стали паучьи отжимания. Для их выполнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело и согнуть локти так, чтобы грудью почти коснуться пола. Одновременно следует подтянуть правое колено к правому локтю и вернуться в исходное положение. Последним упражнением были названы классические отжимания.


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