Названы главные принципы тренировок для похудения

Фитнес-тренер Адам Энез назвал главные принципы тренировок для похудения. Как передает Day.Az, его слова приводит BusinessInsider.

Эксперт заявил, что не нужно слишком много времени тратить на кардиотренировки. Вместо этого необходимо больше двигаться, например, ходить до работы пешком, а также спускаться по лестницам. Также рекомендовано сконцентрироваться на коротких силовых тренировках.

Также Энез посоветовал делать базовые упражнения, которые позволяют прокачивать сразу несколько мышечных групп и не требуют особого подхода. Последним советом тренера было не отказываться от углеводов и следить за белками.