Невролог предупредила об опасности чипсов и газировки для мозга

Мозгу нужен сахар - такую фразу можно услышать достаточно часто. Для многих она служит оправданием, чтобы есть побольше выпечки, тортов, пирожных и конфет. Особенно часто повышается потребность в сахаре в период активной мозговой деятельности. Но правда ли, что мозг так уж нуждается в сахаре для подпитки, и нельзя ли сделать ему только хуже, если добавить в рацион сладости? Об этом aif.ru рассказала к. м. н., врач-невролог, заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ № 2 ФГБНУ "РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского" Елена Сурская, передает Day.Az.

Мозг человека - чрезвычайно энергозатратный орган. Для хорошей памяти, усвоения новой информации, мышления ему постоянно нужна энергетическая подпитка. Мозг получает энергию, употребляя до 20% всей глюкозы, поступающей в организм.

Глюкоза поступает обычно с едой. Ее источником являются углеводы. Тело может извлекать энергию из жировой ткани и сахара, мозгу нужна исключительно глюкоза. Мозг работает постоянно и расходует глюкозу непрерывно, не успевая делать запасы. Таким образом, глюкоза крайне необходима для нормальной мозговой деятельности и активности.

Опасность переизбытка сахара

С другой стороны, слишком большое количество ее вредит работе мозга, вызывая раздражительность, ухудшение памяти и способности к обучению. Избыточной концентрации глюкозы в крови способствуют "плохие" углеводы, которые добавляются в продукты питания в качестве подсластителей. Особенно богаты ими газированные сладкие напитки, энергетики, выпечка, чипсы и т. д. Это как раз то, что называется быстрыми и легкоусваиваемыми углеводами. Они действительно быстро приносят глюкозу мозгу, однако так же быстро приводят к обратному эффекту - чувству усталости, раздражительности, а также повышают аппетит. В итоге потребление таких углеводов растет все больше.

Действительно, мозгу нужна глюкоза, но получать ее надо из других углеводов, вспомнив о том, что под таким названием скрываются не только торты и пирожные, но еще макароны длительной варки, цельнозерновые продукты и многое другое. Их основной плюс в том, что они не так быстро дают всплески глюкозы в крови, высвобождают ее медленно, поэтому питание мозга идет постоянно, как ему и требуется.

Как сократить потребление вредных сахаров

Первое, что надо сделать, чтобы питать мозг глюкозой, но при этом не вредить ему, - отказаться от газированных напитков. Замещать быстрые углеводы надо медленными, то есть сладости, выпечку и фастфуд заменить на цельнозерновые крупы, овощи, орехи.

Также важно помнить и о белке - это нежирное отварное мясо, рыба, яйцо, молочно-кислые продукты. Кроме того, обеспечить правильную работу мозга поможет полноценный и здоровый сон - важно следить за его длительностью и качеством.