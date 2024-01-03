3 января 2024

3 января 2024 09:10

Названа польза йоги для мужчин

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина назвала пользу йоги для мужчин. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

Чуркина заявила, что подобный вид тренировок помогает улучшить гибкость, координацию и силу, что полезно для мужчин, которые занимаются спортом. Она отметила, что гибкость и сила улучшают показатели на тренировках и уменьшают риск получения травм.

Кроме того, регулярные занятия йогой снижают уровень стресса и положительно влияют на психическое здоровье. Медитативные и дыхательные упражнения позволяют мужчинам легче справиться с напряжением и улучшить общее настроение.


Просмотров: 111

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 4 927
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 4 163
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 7 948
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 7 989
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 7 010
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 3 312
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 3 977
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 4 904
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 3 887
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 5 211
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме