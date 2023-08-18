Что будет, если есть йогурт каждый день: поразительные изменения за 2 недели

Если у тебя нет лактозной непереносимости, ты смело можешь есть йогурт каждый день - или хотя бы минимум пару раз в неделю. Это идеальный продукт для полезного питания, ведь в нем мало калорий и жиров и много пробиотиков.
Лучше всего остановить выбор на греческом йогурте, в котором содержится больше белка. Но самое главное - выбирать варианты без сахара, чтобы получить от перекуса максимум ощутимых изменений. Дополнить вкус помогут ягоды, фрукты, орехи и немного меда. Впрочем, йогурт можно превратить в более сытное блюдо - если использовать его как соус к мясу и овощам.
Главное свойство йогурта, о котором все знают - благотворное влияние на микрофлору кишечника. А еще такие регулярные перекусы помогут в контроле за пищевыми привычками.
Уже приблизительно через 2 недели постоянного употребления йогурта ты можешь заметить, что тебе хочется есть меньше сладостей и вредных продуктов. Твой живот после такого перекуса будет чувствовать себя намного комфортнее, чем после шоколада или снеков - без неприятной тяжести и частых запоров.
Благодаря благотворному воздействию на ЖКТ и влиянию на твои вкусовые предпочтения от регулярного употребления йогурта можно ожидать еще один не менее приятный бонус. Он может опосредованно повлиять на состояние твоей кожи и помочь избавиться от высыпаний - в том случае, если появление прыщей связано именно с твоим рационом, изобилующим не самыми полезными продуктами. Главное - не есть йогурт на голодный желудок.