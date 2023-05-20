20 мая 2023

20 мая 2023 16:49

Завтрак для похудения: зазубри эти правила, чтобы утром есть в свое удовольствие

Завтрак для похудения: зазубри эти правила, чтобы утром есть в свое удовольствие - и терять килограммы

Планируй и готовь заранее

Позаботившись о планировании еды на завтрак, ты гарантируешь себе более здоровые варианты. И точно будешь уверена, что у тебя есть все необходимые ингредиенты! Вдобавок планирование и предварительная подготовка позволят тебе получить легкий и полезный завтрак, который можно захватить с собой - если ты не успеваешь поесть дома (а пропускать завтрак нельзя)

Выбирай продукты с высоким содержанием белка

20 граммов белка за завтрак - оптимально для похудения. Это значит, что тебе нужно съесть греческий йогурт, яйца или белковый коктейль. 

Сочетай углеводы с белком и жиром, замедляющим пищеварение

Углеводы в сочетании с высоким содержанием клетчатки, белка и жиров поможет питать тело, сохраняя при этом чувство сытости надолго. Такая комбинация макронутриентов снижает скачки сахара в крови и минимизирует срывы - в течение дня меньше тянет перекусывать. 

Позаботься о разнообразии

Для того, чтобы худеть быстрее и эффективнее, планируй различные варианты завтрака и не ешь каждое утро одно и то же. Идеально, когда у тебя есть несколько "быстрых" здоровых меню для завтрака и запасы в морозилке (например, сырники). 

thevoicemag.ru


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