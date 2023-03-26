26 марта 2023

26 марта 2023 14:29

Врач-косметолог рассказала, как избавиться от серого цвета лица

Биоревитализация, мезотерапия, химические пилинги и другие косметологические процедуры помогут избавиться от тусклого и серого цвета лица. Об этом "Газете.Ru" рассказала Светлана Богачева, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники "Клазко", передает Day.Az.

По ее словам, тусклый и серый цвет лица весной - одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются жители больших городов.

"Конечно, причин для этого много: хроническая нехватка сна, стрессы, вредные привычки, а также авитаминоз, низкая температура воздуха на улице, ветреная погода и крайне сухой воздух в помещениях. Но с этой проблемой можно и нужно бороться", - заявила доктор.

Среди самых эффективных процедур, врач назвала биоревитализацию, мезотерапию, плазмотерапию и RF-лифтинг, а также химические пилинги и уходовые процедуры.

"Мезотерапия и биоревитализация наполнят кожу нужным питательными веществами, витаминами, микроэлементами, антиоксидантами и аминокислотами, а также гидрорезерв кожи, тем самым запуская процессы ее омоложения и оздоровления", - объяснила она.

Химический и лазерный пилинг, по словам Богачевой, сделают кожу гладкой и эластичной, усилят тонус, избавят от пигментных пятен, выровняют ее цвет и рельеф.

"Плазмолифтинг позволит запустить процессы естественного омоложения и существенно улучшит качество и цвет кожи, а также поможет справиться с акне, постакне и гиперпигментацией. А RF-лифтинг поможет выровнять и разгладить кожу и улучшить цвет лица", - добавила она.

Врач уточнила, что все проблемы с цветом лица косметология не решит.

"Для хорошего здорового цвета лица просто необходимы прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, сбалансирование питание и положительные эмоции", - подытожила она.


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