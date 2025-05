Как акне может разрушить психическое здоровье?

У взрослых, страдающих акне, повышен риск развития расстройств пищевого поведения. К такому выводу пришли специалисты Йельской школы общественного здравоохранения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 7300 пациентов с акне. Ученые оценили риск возникновения различных патологических состояний психики у добровольцев с помощью специализированных опросников. Также были собраны данные о рационе испытуемых.

Исследователи обнаружили, что риск пищевых расстройств у людей с угревой сыпью оказался в 2,4 раза выше, чем у людей без кожных проблем. Даже после учета таких факторов, как наличие депрессии и нарушений восприятия тела, вероятность оставалась повышенной - на 65%.

Ученые отмечают, что акне может усиливать психологическую уязвимость, особенно у тех, кто уже сталкивается с низкой самооценкой и неудовлетворенностью внешностью. В таких случаях кожные высыпания становятся дополнительным источником стресса и могут спровоцировать искаженное восприятие тела, а также стремление к жесткому контролю питания - вплоть до отказа от еды.

К распространенным расстройствам пищевого поведения относятся анорексия (крайнее ограничение калорий и отказ от пищи), булимия (переедание с последующим очищением организма) и компульсивное переедание. К опасным последствиям такого поведения относятся истощение организма, ослабление иммунитета и нарушение работы внутренних органов.