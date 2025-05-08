8 мая 2025

8 мая 2025 16:18

Женщина отомстила коллегам за сравнение с Дартом Вейдером

Бывшая сотрудница Национальной службы здравоохранения Великобритании Лорна Рук отсудила у работодателя компенсацию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов за сравнение с главным злодеем франшизы "Звездные войны" Дартом Вейдером. 

Как передает Day.Az, о том, как женщина отомстила бывшим коллегам за нелестное сравнение, написало издание The Guardian.

Сообщается, что инцидент произошел в августе 2021 года во время прохождения теста Майерс-Бриггс на тему "Звездных войн", проводившегося для сплочения коллектива. Британка не смогла выполнить упражнение самостоятельно из-за того, что отвлеклась на личный звонок. За нее заполнила анкету другая сотрудница компании, которая после этого в присутствии других сотрудников компании объявила, что у Рук такой же тип личности, как у Дарта Вейдера.

Несмотря на то, что в тесте кинозлодей был описан как очень целеустремленная личность, способная объединять команды, британка сочла подобное сравнения оскорблением. Из-за этого она, по ее словам, почувствовала, что коллеги ее не любят и не уважают, и через месяц уволилась, хотя проработала в компании 18 лет.

Рук также обратилась в трибунал по трудовым спорам, который признал ее пострадавшей и обязал бывшего работодателя выплатить ей компенсацию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов "за причиненный вред и негативное воздействие на психологическое состояние".


Просмотров: 105

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 3 061
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 9 478
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 11 303
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 13 216
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 8 701
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 12 642
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 9 655
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 6 590
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 6 615
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 8 871
Безответная любовь: как бороться?