Тренер рассказал о пятиминутной тренировке для снижения веса

Тренер Майк Боул рассказал о пятиминутной тренировке на фитнес-коврике для снижения веса. Его слова приводит портал Eat This, Not That!

Специалист порекомендовал комплекс из четырех упражнений, каждое из которых необходимо выполнять по одной минуте с перерывом на отдых в течение 15 секунд. Боул советует начинать с движения "Альпинист". Для этого в положении планки нужно поочередно подтягивать колени к груди.

Далее в программе - скручивания "Велосипед" для проработки пресса. Для этого необходимо лечь на спину, сцепив руки за головой, поднять верхнюю часть корпуса, согнуть ноги до угла 90 градусов и попеременно соединять правое колено с левым локтем, а затем левое колено - с правым локтем.

После этого тренер советует перейти к махам ногами. "Лягте на правый бок на коврик, положите левую руку на бедро. Затем поднимите левую ногу примерно на 10 дюймов [25 сантиметров - прим. "Ленты.ру"], сделайте паузу, затем опустите ее", - пояснил Боул. Он добавил, что выполнять движения нужно 30 секунд на каждую сторону.

Заключительное упражнение - флаттер-удары ногами. Чтобы выполнить его, нужно, лежа на полу, вытянуть руки вдоль тела, поднять прямые ноги и верхнюю часть корпуса на 45 градусов и в течение 30 секунд совершать махи вверх-вниз с небольшой амплитудой. Затем, по словам Боула, необходимо отдохнуть 15 секунд, а после - повторять движения еще полминуты.

Ранее фитнес-тренер Анна Егорова назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине. Она рекомендовала выполнять "кошку", наклоны с опорой на стену, а также растяжку в "позе ребенка".