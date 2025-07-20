20 июля 2025

20 июля 2025 09:15

Женщинам дали пять рекомендаций по поддержанию здоровья летом

Гинеколог Камиль Бахтияров дал женщинам пять рекомендаций по поддержанию здоровья летом. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как заявил Бахтияров, женщинам летом необходимо делать упор на овощи, фрукты, зелень, кисломолочные продукты, полезные жиры и белки. При этом он призвал отказаться от сладостей в большом количестве.

Что касается гардероба, отдавать предпочтение, по словам врача, необходимо натуральным тканям и свободной одежде, чтобы жара и повышенная влажность не провоцировали появление воспалений и инфекций. Еще важно тщательно соблюдать гигиену: регулярно принимать душ и менять нижнее белье, чтобы не заразиться различными бактериями и грибками, которые в это время года размножаются особенно быстро. В заключение медик посоветовал всегда наносить на лицо и тело солнцезащитный крем, а также чаще менять летом прокладки и тампоны.


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