20 июля 2025

20 июля 2025 16:32

Клетчатые шорты стали трендом лета

Одна разновидность шортов стала трендом лета 2025 года. Об этом сообщается на сайте немецкой версии журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о данных предметах гардероба с клетчатым принтом, которые начали набирать популярность после связанного с коронавирусом локдауна. В настоящее время шорты с подобным узором различных фасонов оказались актуальным элементом стрит-стайл-образов, говорится в материале.

В свою очередь, отмечается, что указанные вещи широко представлены на платформах Vinted, eBay и Depop - от дизайнерских до мало известных вариантов. При этом на Depop с января текущего года количество поисковых запросов "шорты в клетку" выросло на 204 процента.


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