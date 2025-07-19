19 июля 2025

19 июля 2025 14:01

Названа диета, способная облегчить хроническую головную боль

Диета с повышенным содержанием омега‑3 жирных кислот может эффективно снижать частоту и силу хронических головных болей. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты клинического исследования опубликованы в Journal of Neurotrauma (JN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 122 пациента с посттравматическими головными болями. На протяжении 12 недель они придерживались одного из двух типов рациона. Первый представлял собой стандартную диету с обычным соотношением омега‑3 и омега‑6 жирных кислот. Участники из второй группы потребляли больше омега‑3 и меньше омега‑6.

Омега-кислоты поддерживают работу сердца, мозга, нервной системы, иммунной системы и улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Организм человека не может синтезировать их самостоятельно, поэтому эти соединения поступают с пищей.

Считается, что недостаток омега-3 в организме и избыток омега-6 ведет к дисбалансу и увеличивает риск различных воспалительных процессов. Кислот второго типа особенно много в кондитерских изделиях, полуфабрикатах, фастфуде и колбасных изделиях, хотя в малых количествах они необходимы для поддержания здоровья.

У участников, потреблявших больше омега-3, длительность головных болей в среднем сократилась на два дня в месяц. Интенсивность боли при этом снизилась на 30% по сравнению с контрольной группой. Анализ крови подтвердил повышение уровня противовоспалительных соединений, связанных с омега‑3, в организме испытуемых из первой группы.

Авторы подчеркивают, что коррекция рациона может стать безопасным и доступным способом дополнить лечение хронических головных болей, особенно для пациентов с черепно‑мозговыми травмами. По словам исследователей, одобренных методов терапии таких состояний пока не существует.


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