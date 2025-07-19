Названы полезные растительные продукты для женского здоровья

Женский организм требует особого подхода к питанию, рассказала руководитель Центра компетенций продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. Растительные продукты, которые положительно влияют на гормональный баланс, красоту кожи и даже эмоциональное состояние женщины, она назвала в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Одним из ключевых элементов рациона должны стать бобовые - фасоль, чечевица, нут и соевые продукты. Они обеспечивают организм растительным белком, который необходим для обновления клеток, а также железом и фолиевой кислотой, критически важными для профилактики анемии и поддержания репродуктивного здоровья. Особенно полезно включать их в меню во время беременности и в период менструального цикла", - объяснила эксперт.

Также важно, по словам Маховой, включить в рацион зелень, например, кинзу, петрушку, укроп и шпинат. Она добавила, что эти продукты содержат кальций, магний и витамин К, которые укрепляют кости.

"Еще один обязательный компонент здорового рациона - ягоды. Черника, малина, ежевика и клюква обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищают клетки от окислительного стресса и улучшают работу мочеполовой системы. Не стоит забывать об орехах и семенах - миндале, грецких орехах, тыквенных и подсолнечных семечках. Они содержат витамин Е, цинк и селен, которые играют ключевую роль в поддержании красоты волос и ногтей, а также в работе репродуктивной системы", - сообщила Махова.

Сбалансированная диета, которая включает разнообразные растительные продукты, по словам специалиста, способна не только улучшить самочувствие, но и снизить риски многих заболеваний у женщин.