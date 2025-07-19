19 июля 2025

19 июля 2025 09:13

Женщин предупредили о раке из-за одной популярной процедуры

Врачи из Фонда борьбы с раком кожи (SCF) заявили, что маникюр может обернуться для женщин раком кожи. Об опасности этой популярной процедуры они предупредили в беседе с изданием 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Лампы для маникюра испускают ультрафиолетовое излучение, которое связывают как с преждевременным старением кожи, так и с раком", - рассказали специалисты. Однако, по их словам, риск развития онкологического заболевания можно снизить.

Для этого врачи рекомендовали использовать солнцезащитный крем. Его стоит нанести на руки за 20 минут до процедуры. Правда, солнцезащитный крем не спасет от агрессивного подногтевого рака, но он встречается редко, отметили они.


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