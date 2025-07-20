20 июля 2025

20 июля 2025 11:56

Ученые заставили молочные бактерии трудиться «без передышки»

Ученые из Датского технического университета (DTU) разработали способ удешевить производство йогурта и продлить срок его хранения за счет изменения температуры на одном из этапов. Метод позволяет использовать в пять раз меньше заквасок и почти полностью предотвратить порчу продукта. Результаты опубликованы в Food Bioscience (FBiosci), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам одного из авторов исследования Кристиана Солема, ключевая идея заключалась в том, чтобы бактерии продолжали вырабатывать молочную кислоту, но перестали размножаться.

"Это как поставить их на беговую дорожку - они не двигаются вперед, но продолжают работать", - объясняет Солем.

Исследователи выяснили, что, если сначала ферментировать молоко при стандартной температуре 42°C, а затем ненадолго повысить ее до 51°C, бактерии перестают делиться, но продолжают вырабатывать молочную кислоту. Это снижает кислотность йогурта после упаковки и улучшает его стабильность.

Такой подход позволяет использовать в пять раз меньше заквасок, а также почти полностью подавляет рост дрожжей и плесени - главных виновников сокращения срока хранения. Хотя точные данные о сроке годности экспериментального продукта пока не опубликованы, исследователи уверены, что новый метод продлит жизнь продукта значительно дольше стандартных трех-четырех недель. Это особенно важно для транспортировки и снижения количества пищевых отходов.


Просмотров: 131

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 192
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 775
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 362
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 258
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 628
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 276
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 3 866
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 3 973
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 424
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 492
Диета на гречке: из Греции — для грации!