Специалист-эксперт Минздрава Рафик Байрамов ответил на самые актуальные о туберкулезе, поступающие в аккаунты министерства в соцсетях

- Рафик муаллим, в начале беседы хотелось бы узнать об основных симптомах туберкулеза...

- Хочу отметить, что абсолютно патогномоничных для туберкулеза симптомов нет. То есть нет абсолютно достоверного признака, по которому можно было бы с уверенностью сказать, что у обследованного человека туберкулез. При этом вне зависимости от локализации болезни существуют характерные для туберкулеза легких или других органов относительные признаки, к которым относятся низкая субфебрильная температура (37,2-37,4 °С) в вечернее время, повышенная ночная потливость лица, шеи и головы, общая слабость и др.

Туберкулез чаще всего поражает органы дыхания. Симптомы, наблюдающиеся при разных формах туберкулеза легких, - сильный кашель в течение 3-х недель и дольше, выделение мокроты, боль в груди, одышка и кровохарканье. Наличие одного или нескольких из этих симптомов еще не значит, что человек болен туберкулезом, однако эти симптомы должны вызывать подозрение на болезнь. В этом случае целесообразно обратиться к специалисту - основным условием правильной диагностики туберкулеза является комплексное обследование пациента, анализ лабораторных и инструментальных методов.

- Где и как можно заразиться туберкулезом?

- Возбудители заболевания передаются от больных к здоровым с капельками мокроты при кашле, чихании, разговоре. Заразиться туберкулезом можно воздушно-капельным или воздушно-пылевым путями. Кроме того, туберкулез передается через пищевые продукты, возможно заражение контактным путем. При этом заражение туберкулезными бациллами не является основным фактором, влияющим на заболеваемость. Среди лиц, инфицированных бациллами туберкулеза, заболеваемость в основном приходится на впервые инфицированных. У повторно инфицированных бациллами туберкулеза заболевание встречается реже. Туберкулезная палочка (палочка Коха) может оставаться в инфицированном организме в латентной ("дремлющей") форме и не вызывать заболевания, или при ослаблении иммунитета переходить в активную форму.

- Какие группы наиболее подвержены риску заболеть туберкулезом?

- Сегодня, даже когда туберкулез научились лечить, им по-прежнему может заболеть каждый. Особенно большому риску заражения туберкулезом подвергаются люди, длительное время находящиеся в контакте с больным в плохо проветриваемом помещении. Помимо этого, наличие сопутствующих заболеваний (туберкулезу особенно подвержены ВИЧ-инфицированные, больные язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарным диабетом); серьезные хирургические операции, в том числе операции на открытом сердце; трансплантация органов; длительное употребление гормональных препаратов; стресс. Доказано, что стресс и депрессия отрицательно влияют на состояние иммунной системы. Разные люди в разной степени восприимчивы к инфекции, но чаще всего заболевают люди с ослабленной иммунной системой. К ослаблению иммунной системы приводят недостаточное или неполноценное питание, а также вредные привычки (курение табака, употребление алкогольных напитков и наркотиков).

- Какие есть виды туберкулеза и какой из них встречается наиболее часто?

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- Чаще всего туберкулез поражает органы дыхания. Однако встречается и туберкулез других органов и систем (нервной, пищеварительной, лимфатической, мочеполовой; мозговых оболочек, костей и суставов, кожи, глаз и др). Тогда туберкулез называется внелегочным,

- На что следует обращать внимание во время лечения туберкулеза?

- Следует отметить, что чем раньше будет диагностирован туберкулез и начато лечение, тем выше шансы на выздоровление. Важно знать, что лечение туберкулеза во всех его формах является длительным процессом - пациент должен полноценно пролечиться не менее 6-8 месяцев. Кроме того, противотуберкулезная терапия обязательно должна быть комбинированной. В зависимости от результата теста на чувствительность к противотуберкулезным препаратам одновременно применяют несколько (не менее 4-х) противотуберкулезных препаратов. Как правило, при раннем выявлении туберкулеза и полном комплексном лечении воспалительный процесс полностью рассасывается.

- Что делать, если в семье есть больной туберкулезом?

- Проявления недоброжелательного отношения к больным туберкулезом, отсутствие достаточной информации об этом заболевании, его лечении и полном выздоровлении приводят к тому, что порой диагностика туберкулеза затягивается, или больные уклоняются от постановки на учет и проведения лечения в учреждениях здравоохранения. Как я уже отметил, заразиться туберкулезом может практически любой человек. Поэтому родственникам в этот непростой период необходимо поддержать заболевшего, проявить терпимость и сопереживание для того, чтобы преодолеть, изменить ситуацию. Следует успокоить больного, убедить его в том, что он не останется в одиночестве, показать свое участие, заботу и готовность помочь в данной непростой ситуации в жизни пострадавшего от туберкулеза. При этом все, кто контактировал с больным, в обязательном порядке должны пройти профилактическое обследование на туберкулез.