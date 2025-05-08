8 мая 2025

8 мая 2025 09:16

Найдена причина тревожности у женщин

Ученые под руководством Оливии Харрисон из Университета Отаго выявили важную гендерную особенность в восприятии телесных сигналов у тревожных людей. Ученые обнаружили, что у женщин повышенная тревожность связана с пониженной уверенностью в оценке собственных ощущений, связанных с дыханием, - при том, что точность восприятия не страдает. У мужчин такая связь не прослеживается. Работа опубликована в журнале European Journal of Neuroscience (EJN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование было направлено на изучение интероцепции - способности ощущать внутренние сигналы организма, такие как дыхание, сердцебиение или голод. Эта система играет ключевую роль в регулировании как физических, так и эмоциональных состояний. Ранее предполагалось, что тревожность может нарушать интероцептивную осознанность, но точных данных о гендерных различиях в этом процессе не хватало.

Авторы исследования собрали данные 175 участников из четырех европейских лабораторий, в числе которых было примерно равное количество мужчин и женщин. Все участники выполняли задачу, связанную с восприятием дыхания. Они должны были время от времени дышать через специальное устройство, которое создавало едва заметное сопротивление вдоху. Участники должны были определить, был ли этот "барьер", и оценить свою уверенность в ответе.

Результаты показали: в целом тревожные люди чаще сомневались в своей оценке, несмотря на точность восприятия. Но при разделении по полу оказалось, что это снижение уверенности и способности соотнести ее с реальной точностью характерно только для женщин. У мужчин тревожность не оказывала существенного влияния на их "метакогнитивную осознанность" - умение оценивать достоверность собственных ощущений.

Важно отметить, что общие способности к восприятию дыхательных изменений и уровень уверенности не отличались между полами. Различия проявлялись именно в том, как тревожность влияет на саморефлексию по поводу ощущений.

Кроме того, долговременная тревожность (т.н. тревожность как черта) и симптомы депрессии были связаны с пониженной метакогнитивной осознанностью у всех участников, но без выраженных гендерных различий. Это подчеркивает особую роль ситуативной тревожности в снижении доверия к телесным ощущениям у женщин.

По мнению ученых, полученные данные могут быть важны для разработки персонализированных подходов к лечению тревожных расстройств.

"Мы хотим не просто лучше понимать механизмы тревожности, но и разрабатывать более точные, индивидуальные методы ее лечения", - подытожила Харрисон.


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