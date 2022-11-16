Теория оливок: почему важно не забывать про этот продукт?

Многие из нас довольно легкомысленно относятся к недостатку витаминов в организме и весьма опрометчиво: авитаминоз может привести к неприятным последствиям.

Многие смеются и считают любовь к оливкам - признаком старости. По мнению ученых, все дело заключается в том, что у ребенка около 3000 вкусовых рецепторов, а с возрастом их число уменьшается и от них остается лишь треть. И благодаря тому, что у ребенка 3000 чувствительных вкусовых рецепторов, все вкусы ощущаются острее - и вкус оливок не входит в число их любимых. Но что если именно оливки - ключ к спасению от авитаминоза?

Нехватка витамина А приводит к нарушению зрения и ослаблению общих защитных функций организма, частым простудам и проблемам с кожей. Дефицит витаминов группы В, как правило, характеризуется нарушениями работы сердечно-сосудистой и нервной систем, заболеваниями поджелудочной железы и печени. Недостаток в организме витамина С приводит к хрупкости стенок сосудов, костей и зубов. Дефицит, вызванный сниженным содержанием в организме других полезных элементов и витаминов, может привести к нарушению работы органов пищеварения, замедлению роста волос, гормональным сбоям и многому другому.

Однако мы можем избежать подобных проблем, вовремя обеспечив организм питательными и полезными веществами. Ведь у нас под рукой находится кладезь витаминов и микроэлементов - оливки и изготовляемое из них оливковое масло. Кроме упомянутых витаминов А и В, оливковое масло содержит витамины Е, D, К, способствующие укреплению костной ткани, мышц и стенок кишечника. Перечисленные витамины борются со свободными радикалами и способствуют омоложению всего организма. Оливковое масло на 55-83% состоит из мононенасыщенных жирных кислот, потребление которых снижает уровень холестерина в крови, помогает предотвратить образование холестериновых бляшек и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается оливок, в их мякоти содержатся сахар, белки, пектины, зольные вещества, а также важный для организма витамин С, каротин и витамины группы В. Регулярное употребление оливок в пищу способствует улучшению работы пищеварительного тракта и печени.

Сегодня многие из нас внимательно относятся к своему здоровью, и для того, чтобы уберечь организм от весеннего авитаминоза, используйте оливковое масло. Включив в свой рацион блюда, приготовленные с оливковым маслом, и сделав оливки непременным атрибутом обеденного стола, вы очень скоро заметите положительный результат.

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