Как похудеть на яичной диете без особых усилий

Снижение веса - актуальная проблема для миллионов. Значительное количество людей стараются всяческими способами избавиться от лишних килограммов, но еще больше хотели бы похудеть без особых усилий. Возможно ли это? Вашему вниманию предлагается специальная яичная диета. Звучит странно - яйца для похудения, спросите вы? Да, можно похудеть на яйцах! Рассказываем, почему и как именно вареные яйца, а точнее яйца вкрутую, помогают похудеть.

Как похудеть на яйцах

Яйца низкокалорийны и содержат много белка, витаминов В12 и Д, антиоксидантов лютеина и зеаксантина. Сварив яйца вкрутую или приготовив яйца-пашот, вы сохраните питательные вещества и не увеличите калорийность яиц. Кроме того, одно большое яйцо - это 12% дневной нормы белков.

Этот продукт с высоким содержанием белка и низким содержанием жира обеспечивает длительное насыщение и снижает калорийность потребляемой пищи. Он также вырабатывает тепло и сжигает жиры. В день можно смело употреблять 1 яйцо при условии, если у вас нет диабета.

1 большое яйцо (50 г) содержит:

0 грамм углеводов;

6 грамм белка (12% дневной нормы);

все 9 незаменимых аминокислот и все витамины группы В;

1 мкг витамина Д (6% дневной нормы);

0,4 мкг витамина В12 (15% дневной нормы);

147 мг холина, витамина Д4 (25% дневной нормы).

Если вы хотите похудеть, большинство диетологов порекомендовали бы всеми любимые яйца. Не только потому, что они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, но и дают длительное чувство насыщения. Поэтому яйца - важная составляющая завтрака для тех, кто следит за своим весом.

Но все ли виды приготовления яиц способствуют потере лишних килограммов? Как оказывается, не все. Лучше употреблять вареные яйца вкрутую или яйца-пашот. И вот почему яйца для похудения необходимо варить.

Яичная диета на вареных яйцах: 3 полезных факта

1. Вареное яйцо содержит всего 70 кал

Несмотря на то, что яйцо содержит все необходимые питательные вещества, оно на удивление низкокалорийное. Эти 70 калорий дают жиры, а не углеводы. 2-3 яйца на завтрак - это всего лишь 200 калорий. А вы знаете, что уменьшение потребляемых калорий - это первый шаг на пути к уменьшению веса.

Но все не так просто. Нравится вам или нет, необходимо употреблять только яйца вкрутую, поскольку все остальные способы их приготовления меняют их калорийность. Особенно при жарке яиц, когда калорийность одного яйца увеличивается до 70 калорий.

2. Яйца вкрутую дают более продолжительное чувство насыщения

Яичная диета помогает сбрасывать лишние килограммы благодаря содержащему в яйцах белку. Пища, богатая белками, клетчаткой и водой, способствует насыщению. А значит, у вас не скоро появится желание поесть.

Однако продукты, содержащие жиры, уменьшают чувство сытости. Поэтому жареные яйца, которые вкуснее, не насыщают. Лучший выбор - яйца вкрутую. Имейте в виду, что вареные яйца на завтрак могут помочь сбросить лишние килограммы только при уменьшении калорийности вашего дневного рациона в целом.

1 яйцо вкрутую дает большее чувство насыщения по сравнению с белым хлебом или готовыми к употреблению крупами. Поэтому если вы съедаете на завтрак 1 вареное яйцо, на ланч следует употребить меньшее количество калорий.

3. Вареные яйца содержат белки, улучшающие обмен веществ

В яйце много белка, приблизительно 6 грамм на яйцо. Яйца для похудения - хороший выбор. Большинство диет рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, чтобы сбросить лишние килограммы.

Белки в яйцах способствуют увеличению мышечной массы. В результате вы сжигаете большее количество калорий, даже если отдыхаете. Вот так можно похудеть на яйцах.

Пища, богатая белками, способствует не только уменьшению запасов жира, но и в последствии помогает их не увеличивать. Это происходит благодаря теплообразованию в организме. Следовательно, ускоряется метаболизм, и увеличивается количество сжигаемых калорий. Такой термоэфект вызывает чувство насыщения, которое является немаловажным фактором снижения и контроля веса.

Яичная диета при высоком холестерине в организме

При отсутствии серьезных проблем со здоровьем 1 вареное яйцо в день не повышает риск возникновения ишемической болезни сердца или инсульта. Но можно ли употреблять яйца для похудения, если высокий холестерин является причиной лишнего веса или ожирения?

Эксперты и диетологи длительное время рекомендовали употреблять только белок (белок до 3-х яиц в день). Но результаты современных исследований позволяют не соглашаться с подходом, считающим, что яичная диета плохо отражается на здоровье человека. Омега-жирные кислоты в яйцах снижают уровень триглицеридов и повышают уровень липопротеинов высокой плотности.

Пища, содержащая холестерин, вовсе не обязательно повышает уровень холестерина в крови. Даже наоборот. Так, холестерин в яйцах способствует преобразованию липопротеинов низкой плотности (плохой холестерин) в липопротеины высокой плотности (хороший холестерин).

Таким образом, даже при повышенном уровне липидов в крови, можно ежедневно употреблять 1 вареное яйцо. При этом конечно не стоит злоупотреблять насыщенными жирами.

Яйца для похудения при диабете

Если причиной лишнего веса является диабет, следует употреблять не более 2 яиц в неделю. Более 6 яиц в неделю повышает риск развития заболеваний сердца в данном случае.

Итак, к какому выводу мы приходим? Можно ли похудеть на яйцах? Яйца для похудения - это оптимальный выбор? Начиная свой день с блюд, содержащих вареные яйца, вы улучшаете свой метаболизм, насыщаетесь на длительное время, получаете необходимые питательные вещества. Выбирая яйца для похудения, не стоит волноваться по поводу уровня холестерина. Но при диабете необходимо уменьшить употребление яиц.

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