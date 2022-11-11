Что будет, если перестать пить алкоголь: исследования врачей

Правда ли, что алкоголь пагубно влияет на здоровье? Может быть, отказ от него вернет здоровье и радость жизни? Рассказываем, что будет, если перестать пить алкоголь.

АЛКОГОЛЬ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Человечество с древних времён использовало алкоголь в лекарственных, культурных и развлекательных целях. Изучая историю народов мира, невозможно пройти мимо фактов об алкогольных подношениях богам и упоминаниях спиртных напитков в священных писаниях. С фактами спорить невозможно:

Египтяне использовали алкоголь для лечения разных болезней;

В Древней Месопотамии поклонялись богине вина;

Вавилон славился пивными напитками, которые употребляли не только люди, но и боги;

В Персии изготавливали десятилитровые сосуды для вина;

Еврейская Библия рекомендует пить алкоголь больным, а также страдающим от депрессии;

Жрецы Древней Индии употребляли алкоголь для совершения обрядов.

Возможно, люди ошибались и тысячелетиями уничтожали свой организм, ничего об этом не подозревая? Чтобы понять, насколько вреден или полезен алкоголь, мы обратились к современной науке. И она достаточно противоречива.

ПОЧЕМУ АЛКОГОЛЬ ВРЕДЕН?

ВОЗ утверждает, что любая доза спиртного сказывается на организме человека неблагоприятным образом. То есть вообще не существует безопасной дозы алкоголя. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения нашла взаимосвязь алкоголя с шестьюдесятью заболеваниями. Получается, что идеальным решением будет полный отказ от алкогольных, наркотических и других зависимостей.

Алкоголь вызывает интоксикацию всего организма, но любит находить определенные органы-"мишени", которые поражает активнее и сильнее прочих. Например, известно о пагубном влиянии спирта и этанола на печень, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему людей.

В научной работе российских ученых из Тихоокеанского государственного медицинского университета сказано о вреде алкогольных напитков на органы дыхания. Лица, страдающие алкоголизмом, чаще других болеют ринитом, синуситом и ларингитом.

Туберкулез развивается в 20 раз чаще именно среди людей с алкогольной зависимостью. При этом его невозможно вылечить тем, кто имеет диагноз "алкоголизм", потому что у них снижена переносимость лекарственных препаратов.

Длительное употребление алкоголя подавляет синтез белка в миокарде и ускоряет его деградацию. Это нарушает функцию миокарда, включая сокращение и расслабление стенок сердца, ухудшает способность сердца перекачивать кровь.

У тех, кто пьет больше 60 граммов алкоголя в день, риск инсульта увеличивается по сравнению с теми, кто воздерживается от распития.

ЧТО ПЛОХОГО В ОТКАЗЕ ОТ АЛКОГОЛЯ?

Американский биолог Раймонд Пирл выдвинул теорию, что алкоголь - это просто пища, так как он имеет свойство полностью окисляться и заменять эквивалентное количество жиров и углеводов в организме. Исследователь еще в двадцатом веке проанализировал питание людей в Европе и сделал вывод, что многие из них получали большую долю своей общей энергии от алкоголя, а не от белка. Раймонд Пирл связал это с тем, что на территории Европы исторически пили много вина и пива.

После этого Пирл предложил и подтвердил гипотезу о безвредном употреблении алкоголя в умеренных дозах. Для этого он провёл масштабный анализ и надлежащим образом учёл все данные. Он представил общественности отчет о естественном отборе, заключив, что "продолжительность жизни является простым и прямым возможным показателем ценности выживания индивидуума". То есть, по мнению специалиста, умеренные дозы алкоголя не наносят вред человеку.

Кстати, существуют исследования, которые подтверждают опасность отказа от алкоголя:

Если не пить алкоголь, то может произойти "синдром отмены" - сильное повышение артериального давления;

Употребление алкоголя модулирует "полезную" ишемию, чтобы восстановить кровоток и доставить полезные вещества к тканям после кислородного голодания.

Алкоголь не влияет на уровень липидов. То есть отказ от него вряд ли улучшит снабжение клеток энергией и формирование клеточных мембран.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕСТАТЬ ПИТЬ АЛКОГОЛЬ?

Единого ответа нет, но вывод сделать можно. Судя по всему, у человека улучшится иммунитет, уменьшится риск подхватить ринит и синусит, снизится общий уровень интоксикации. Но стать на сто процентов здоровым получится навряд ли. Для этого нужно не просто отказаться спиртного, но и соблюдать целый комплекс процедур: употреблять здоровую пищу, заниматься физической активностью, минимизировать стрессы, следить за уровнем витаминов.

Как сказала певица Мэри Уилсон Литтл: "В алкоголе можно заспиртовать практически все, кроме здоровья, счастья и денег".

elle.ru