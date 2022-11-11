Терапевт Гюнай Исмайылова: Предупредить пневмонию гораздо проще, чем вылечить

Представляем интервью со специалистом-экспертом Министерства здравоохранения Азербайджана, терапевтом Гюнай Исмайыловой.

- Как известно, 12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией. Что такое пневмония и какова причина заболевания?

- Пневмония (воспаление легких) - острое инфекционно-воспалительное заболевание легких, при котором в процесс вовлекаются все структурные элементы легочной ткани. Воспаление легких до появления антибиотиков было одним из самых грозных заболеваний. Смертность от пневмонии в конце XIX века достигала рекордных 83%.

Несмотря на все достижения современной медицины, использование новых антибактериальных и противовирусных препаратов, это заболевание до сих пор остается актуальной проблемой. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ объявили "Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней". Цель этого плана - активизация борьбы с пневмонией с помощью комбинированных мероприятий по защите детей, профилактике и лечению болезни.

Острая пневмония вызывается различными инфекционными агентами. Примерно в 90% случаев - это бактерии, оставшиеся 10% приходятся на вирусы, грибы, простейшие и гельминты (аскариды, токсоплазмы, шистосомы).

К числу наиболее распространенных возбудителей относятся пневмококк, гемофильная палочка, микоплазма пневмония, золотистый стафилококк, вирусы гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции.

В зависимости от эпидемиологических условий возникновения пневмонии подразделяются на:

Внебольничные (амбулаторные) - возникают вне стационара, или в течение 48 часов с момента поступления в стационар. Имеют благоприятный прогноз;

Внутрибольничные (госпитальные) - возникают в условиях стационара, спустя 48-72 часа после поступления. Прогноз во многом зависит от резистентности возбудителя к антибиотикам;

Пневмонии у больных с иммунодефицитными состояниями. Прогноз неблагоприятный, требуют активного лечения в условиях стационара;

Аспирационные пневмонии - пневмонии, возникшие вследствие попадания содержимого желудочно-кишечного тракта в дыхательные пути.

В зависимости от объема поражения и механизма возникновения принято подразделять пневмонии на очаговые и долевые.

- Каковы симптомы пневмонии?

- Клиническая картина воспаления легких во многом зависит от объема поражения. Проявления пневмонии подразделяют на легочные и внелегочные. К легочным проявлениям относят кашель, боли в грудной клетке, одышку. К внелегочным - высокую температуру, синдром интоксикации, лабораторный синдром воспаления.

Высокая температура при пневмонии может быть непостоянным симптомом. Как правило, в начале заболевания отмечается подъем температуры тела до 38-39°С, который на непродолжительное время купируется жаропонижающими. Но при снижении иммунитета, при обширном поражении пневмония может протекать без лихорадки.

- Каковы симптомы этого заболевания у детей?

- Пневмония может наблюдаться в любом возрасте, однако особую опасность эта болезнь несет детям до 2-х лет, лицам в возрасте 65 лет и старше, а также людям с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Хотя клинические симптомы у детей могут различаться в зависимости от состояния, вызвавшего пневмонию, наиболее распространенными симптомами являются кашель, влажный кашель с мокротой, боль в груди, рвота или диарея, потеря аппетита, быстрая утомляемость и вялость, учащенное и затрудненное дыхание, головная боль и др.