Осенняя хандра и панические атаки. Как отличить одно от другого?

С наступлением холодов мы часто отмечаем у себя апатию и снижение активности. Это состояние, называемое еще в давние времена классиками литературы "осенней хандрой", имеет вполне научное объяснение и современные способы коррекции. Но есть еще одно нарушение психического состояния - панические атаки, частота которых многократно увеличилась этой осенью. Многие считают их побочным эффектом пандемии как в физиологическом, так и в психологическом ключе. Правда ли это, в чем причина подобных душевных проблем и как исправить ситуацию? За разъяснениями мы обратились к Светлане Юрьевне Калинченко, д.м.н., профессору, заведующей кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН

Светлана Юрьевна, врачам состояние осенней подавленности настроения, связанное в первую очередь с коротким световым днем, известно давно. Но сегодня ситуация усложнилась, и сезонная депрессия у многих стала сочетаться с приступами тревожности и необоснованного беспокойства - паническими атаками. Давайте разберемся, как распознать оба этих состояния.

Сразу оговоримся, что осенью нас накрывает не депрессия, а сезонная подавленность настроения. Депрессия - это болезнь. При ней тебе ничего не хочется, нет желания действовать, хочется закрыться и никого не видеть. Депрессия - достаточно серьезное состояние, при проявлении малейших признаков которого нужно обязательно идти к врачу, чтобы дело не закончилось суицидом. Когда человек говорит: "Ах, у меня сегодня депрессия, пошли в ресторан" - это просто плохое настроение. Если есть желание заесть депрессию, запить депрессию, выкурить депрессию - это не она. Ведь при этом заболевании у людей полностью отсутствует желание социализироваться.

Хорошо, давайте называть это состояние литературным словосочетанием "осенняя хандра". Но суть вопроса прежняя: с чем связана эта сезонная подавленность настроения?

Объяснение здесь самое простое - укороченный световой день, облачность и отсутствие солнечного света. Ведь именно благодаря ему в нашем организме вырабатывается витамин Д, который, говоря простым языком, несет ответственность за наше хорошее настроение и социализацию. Поэтому жителей Питера хандра накрывает сильнее москвичей. А в Краснодаре ею страдают еще реже. Кстати, с дефицитом этого витамина связано ожирение вообще и зимний набор веса в частности.

А каким образом он влияет на жировой обмен?

Нехватка витамина Д приводит к замедлению обмена веществ. Вы вроде бы не изменяете рацион, но при этом набираете вес и увеличиваетесь в объемах. Все потому, что при снижении метаболизма организм довольствуется меньшим числом калорий. А неизрасходованные отправляет в жировые депо. Кроме того, витамин Д влияет и на головной мозг, улучшая восприятие информации. Вот почему летом мы стремимся к познаниям, а зимой ленимся и тупим.

А панические атаки, про которые так много говорят, они тоже связаны с витамином Д? Или, как сейчас многие утверждают, это последствия коронавируса?

Давайте вначале коротко опишем признаки панической атаки. В отличие от сезонной хандры, когда мы ничего не хотим, грустим, зеваем и ленимся, паническая атака никак не отражается на общем настроении. Мы остаемся активными, всего хотим, везде стремимся. Но в какой-то момент появляется немотивированный страх: сейчас что-то произойдет, остановится сердце, случится плохое с близкими, не получится работа, сорвется встреча и т.д. Через какое-то время эта паника проходит, а потом накрывает вновь.

То есть это состояние известно давно? Но почему тогда число людей с паническими атаками увеличилось именно сейчас? И связано ли это с COVID19?

Мы знакомы с гриппом 100 лет, но никто никогда не замечал, что после него возникает паническая атака. А COVID19 - это все-таки разновидность гриппа. Причиной же участившихся приступов беспокойства является, как это ни банально звучит, отсутствие положительных эмоций, социальной активности и кислорода. Иными словами, чтобы чувствовать себя уверенно, мы должны дышать полной грудью, общаться с людьми не через экраны гаджетов, а вживую и получать меньше плохих новостей. Сейчас же все происходит с точностью до наоборот. Даже такая, казалось бы, удобная и приятная вещь, как доставка продуктов, льет воду на мельницу панических атак. Человек от природы - добытчик. Он должен находить пропитание и выбирать его самостоятельно. Поход в магазин можно сравнить с древней охотой и собирательством: собраться, выйти из дома, доехать до супермаркета, походить между прилавками, сообразить, что нужно, взять необходимое и принести в свою "пещеру". Только тогда мозг будет чувствовать себя комфортно. А теперь этот естественный процесс у многих сопровождается боязнью заразиться. Иными словами - страхом смерти от сородичей, что противоестественно. Добавьте к этому гипоксию из-за ношения масок. И отсутствие нормального социального общения в офисах, гостях и т.д. Плюс негатив и ужас, нагнетаемый СМИ. Вот вам и причина такого количества паники в обществе. К тому же мы еще и пожинаем плоды весеннего карантина, при котором все вышеперечисленные причины также накопились, а сейчас усилились.

Иными словами, причиной сезонной хандры и набора веса является дефицит витамина Д, а панических атак - нехватка кислорода, социализации, привычной активности и позитивной информации. Но если изменить ситуацию в обществе мы не в состоянии, то, может быть, есть способы компенсировать эти состояния с помощью лекарств или пищевых добавок?

С сезонной хандрой все ясно и логично. Прекратить ее поможет прием витамина Д. Причем не в поддерживающих, а в весомых дозах. Я порой назначаю и 6000 единиц в день, если все критично. Обычная же доза - 2000-4000 единиц. Конечно, рассчитать нужное именно вам количество этого вещества может только врач. А лучше - Д-доктор, прошедший обучение на единственной в мире кафедре эндокринологии с курсом холистический медицины в Университете дружбы народов, где обучают разбираться в витамине Д. Благодаря тому, что этой базе уже 10 лет, обученные там специалисты практикуют во многих российских и зарубежных городах. Так что, даже если вы живете не в Москве, найти Д-доктора в своем регионе теперь можно. Через интернет или сайт нашей клиники.

А при панических атаках какие препараты помогут?

Я категорический противник антидепрессантов, которые часто назначают при этих состояниях. Паническая атака - это дефицит кислорода, гипоксия мозга. А антидепрессанты дополнительно замедляют в нем обмен веществ. То есть усугубляют ситуацию. Я же рекомендую обязательно ввести в свой рацион Омега-3 кислоты. Это удивительные вещества, которые одновременно работают и как строительный материал, и как гормоны. Нервная система более чем на 90% состоит из жировой ткани. Но не из той, которая откладывается у нас на животе и бедрах, - это "плохой", по мнению мозга, жир. Для нормального построения и работы нервной ткани нужны именно полиненасыщенные жирные Омега-3 кислоты. Кроме того, эти вещества являются составляющей мембран всех клеток. И если их там не хватает, нарушается кислородный обмен. Наступает гипоксия - первопричина панической атаки. В первую очередь это касается эритроцитов - красных кровяных телец, отвечающих за перенос столь необходимого нам О2. Если он не может в них поступить, то от этого страдают все ткани и органы.

Сегодня можно купить самые разные по происхождению Омега-3 кислоты. Из рыбы, льна, примулы, даже из водорослей. Какие из них действуют эффективней?

Любая омега будет работать как омега. Но если те, что получены из рыбы, усваиваются организмом напрямую, то для утилизации фито-омег необходим дополнительный фермент дексатураза. То есть путь получается длинней. Да и вырабатывается этот энзим не у всех и в должном количестве. Так что для надежности я все-таки рекомендую Омега-3 кислоты из рыбы. "Роллс-ройсом" же среди них являются те, что сочетаются с маслом криля - маленьких рачков, которыми питаются рыбы. Оно содержит антиоксидант астаксантин, дающий дополнительную защиту клеткам, а также кератиноиды, производные витамина А. Они также оказывают неоценимую пользу организму, помогая противостоять нервным расстройствам и даже старению. Кроме того, регулярный и правильный прием Омега-3 кислот в сочетании с витамином Д поможет вам снизить и стабилизировать вес. Об этом известно профессиональным спортсменам, которые во время "сушки" принимают львиные дозы этого препарата.

Каким образом?

Оба этих вещества участвуют в выработке гормонов, от которых зависит наше хорошее настроение, сбалансированность работы нервной системы, половая активность и многое другое. В том числе и жировой обмен, который витамин Д с Омега-3 кислотами отлаживают, препятствуя отложению липидов. Кроме того, благодаря нормализации кислородного обмена улучшается микроциркуляция в проблемных зонах и начинается утилизация накопленного там жира. Но во многом процесс снижения веса зависит от того, когда вы принимаете Омега-3 кислоты. Если за полчаса до еды - будете худеть, так как они снижают аппетит и, стимулируя метаболизм, препятствуют отложению в проблемные зоны избытков жира из пищи. Если проблема потери веса перед вами не стоит, принимайте Омега-3 во время еды и ешьте, сколько хотите. А если ваша задача, наоборот, поправиться, принимайте эту добавку после еды, чтобы съесть по максимуму.

Зимой мы также отмечаем ухудшение состояния кожи, волос, ногтей. Связано ли это с нервными расстройствами или это обычные сезонные явления?

Все это звенья одной цепи. Коже, волосам и ногтям нужны кислород, витамин Д и Омега-3 кислоты для нормального обмена веществ. Первым признаком их дефицита является стопа, которая получает все эти вещества по остаточному принципу. И первой сигнализирует о нехватке. Пятка должна быть нежной и розовой, как у младенца. Если нет - идите в первую очередь не в педикюрный салон, а к Д-доктору, который поможет скорректировать проблему не снаружи, а на глобальном уровне. Если же такой возможности пока нет, начните принимать витамин Д с Омега-3 кислотами и маслом криля. И уже через пару недель ситуация зримо улучшится.

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