7 признаков того, что вы снимаете макияж неправильно

Лечь спать с макияжем - настоящее преступление против красоты, и мы все давно об этом знаем. Но удалять косметику с лица - только полдела, важно еще и правильно подходить к этому процессу. Представляем 7 самых распространенных ошибок, которые допускают девушки во время снятия макияжа с глаз.

Кожа под глазами в 3-4 раза тоньше, чем на других участках лица, поэтому требует очень деликатного ухода. Казалось бы, про то, как правильно удалять макияж, написан не один десяток статей, однако все равно большинство из нас совершают немало ошибок в этом на первый взгляд несложном деле.

Ошибка 1. Слишком сильно тереть лицо



Недаром визажисты и косметологи настаивают на том, что снимать макияж с глаз нужно максимально бережно. В противном случае вы получите покраснения, шелушения, сухую кожу под глазами, а впоследствии - мелкие морщины.

Чтобы удалить косметику быстро и без вреда для кожи, смочите ватный диск двухфазным средством и аккуратно протрите глаза, не надавливая и не растирая. Лучше всего это делать сверху вниз, а не вправо-влево, при этом предварительно нужно подложить половину ватного диска под нижние ресницы.

Ошибка 2. Использовать очищающее средство для лица для снятия макияжа с глаз



"Кожа в области вокруг глаз тонкая, поэтому и очень чувствительна", - говорит Франческа Фуско, дерматолог из Нью-Йорка. Очищающее средство для лица растворяет загрязнения: декоративную косметику и излишки кожного сала.

А на коже вокруг глаз очень мало пор, соответственно, на ней нет жировых выделений. Бьюти-продукты для кожи лица подсушивают область вокруг глаз, что приводит к потере влаги и более стремительному появлению морщин.

Ошибка 3. Использовать один и тот же ватный диск несколько раз



Использование одной и той же влажной салфетки или ватного диска несколько раз для очищения лица - грубая ошибка. Во‑первых, это настоящий рассадник бактерий. Во‑вторых, тем самым вы просто разотрете остатки тонального средства или, например, румян по всему лицу.

Ошибка 4. Не до конца смывать макияж с бровей



Самая коварная часть нашего ежедневного ритуала умывания - удаление туши или карандаша для бровей. Дело в том, что карандаши на основе воска очень стойкие, поэтому обычная мицеллярная вода с ними порой не справляется. Всегда следует протирать эту область двухфазным средством.

Ошибка 5. Использовать скраб для лица в зоне под глазами



Скрабирование и очищение - дело тонкое. Скраб для кожи лица должен быть очень мягким! Но наносить его на зону вокруг глаз, каким бы деликатным он ни был, косметологи категорически не рекомендуют.

Ошибка 6. Неправильно стирать тушь для ресниц



Чтобы ваши ресницы оставались длинными и пушистыми, мало ухаживать за ними с помощью специальных средств. Необходимо еще уметь правильно удалять с ресниц тушь.

Для этого закройте глаза и аккуратным движением при помощи смоченного в жидкости ватного диска проведите по направлению роста ресниц и от внутреннего уголка глаза к внешнему.

Ошибка 7. Не очищать кожу после удаления макияжа с глаз



Доктор Дебра Люфтман, дерматокосметолог из Калифорнии, советует всегда начинать процесс очищения кожи со снятия макияжа с глаз. Если вы используете двухфазное средство, не забудьте удалить масляный слой с помощью мицеллярной воды.

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