Вредно ли работать ночью?

В темное время суток люди трудятся с незапамятных времен. Например, наши дедушки и бабушки в СССР работали на заводах в ночную смену, а своих детей обставляли в специальных круглосуточных группах детских садов. В наше время ночная работа тоже существует - по статистике ВШЭ, 64% россиян трудятся вечером, ночью или в выходные. Кстати, по этому показателю Россия занимает одну из лидирующих позиций в Европе.

Если вы трудитесь с 22:00 до 06:00, то согласно российскому Трудовому кодексу ваша работа считается ночной. Рассказываем, как такой график может сказаться на состоянии здоровья.

КАК РАБОТАЮТ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ?

Цикл сна и бодрствования долго эволюционировал для того, чтобы люди имели возможность активно жить днем и отдыхать ночью. В науке даже есть понятие "циркадные часы", которое означает функцию головного мозга, отслеживающую количество видимого света в каждый момент жизни. То есть когда свет начинает меркнуть, внутренние часы замечают это и вызывают прилив мелатонина в мозге. Именно это вещество дает организму сигнал засыпать. Ночью уровень мелатонина остается высоким, однако падает на рассвете и остаётся низким в течение дня.

В течение дня в организме повышается уровень других химических веществ (нейротрансмиттеров), таких как норадреналин и ацетилхолин, которые не дают людям заснуть. Эта система обеспечивает синхронизацию организма в течение цикла "день-ночь". Многие другие функции организма, включая температуру, пищеварение, частоту сердечных сокращений и кровяное давление, колеблются в течение дня в зависимости от активности циркадных ритмов.

Важной функцией организма, связанной с циркадными ритмами, является внутренняя температура тела. Она повышается в течение дня, затем достигает нижнего уровня рано утром, а потом вновь максимально увеличивается ближе к вечеру.

Тенденция засыпать и продолжать спать всю ночь возникает во время фазы снижения температурного циркадного ритма между полуночью и 4 утра. То есть когда температура тела повышается, становится все труднее оставаться спящим. Это одна из причин, почему ночным работникам, которые пытаются заснуть в 8 утра, очень трудно это сделать, а также трудно оставаться в кровати и спать среди дня.

Что получается? Человек, который работает по ночам или начинает свой рабочий день до 6 утра, идет вразрез со своим циркадным ритмом. Это может подвергнуть его риску возникновения проблем со здоровьем. Результаты исследований показывают, что ночная работа может быть опасна для здоровья.

ВРЕД ОТ НОЧНОЙ РАБОТЫ

Человек, работающий в ночную смену, нарушает свои циркадные ритмы и подвергается риску всевозможных проблем со здоровьем:

Увеличивается вероятность ожирения

Повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Настроение начинает часто изменяться

Возникают проблемы в желудочно-кишечном тракте: например, дискомфорт в желудке и метеоризм

Появляются психологические проблемы, которые приводят к конфликтам и ссорам, разводам

Увеличивается риск заболеть раком, а для женщин - раком молочной железы

Лишение сна, вызванное ночной работой, может увеличить риск развития эпилепсии у людей с предрасположенностью

Ночные работники, страдающие диабетом, могут испытывать трудности с контролем уровня сахара в крови.

ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ

Вахтовики спят в среднем на два-три часа меньше, чем другие работники. Они часто спят в течение дня в два приема: несколько часов утром и затем час или около того, прежде чем идти на работу ночью. Ночным работникам может быть трудно спать днем. И вообще сложно поддерживать темную, бесшумную и относительно прохладную среду для сна среди дня.

Организму требуется около 10 дней, чтобы приспособиться к работе в ночную смену. Однако работники этой смены часто возвращаются к дневному режиму на день или два в выходные дни, что делает циркадный ритм нестабильным.

НОЧНЫЕ СМЕНЫ

Количество часов в смене (8 или 12) также является спорным. Можно сказать, что 12-часовые смены легче переносятся организмом. Однако важно, чтобы при изменении графика 12-часовых смен не допускалась сверхурочная работа. Еще один риск для сна возникает, когда работник, работающий семь 12-часовых смен в неделю использует свое свободное время для другой занятости. У части работников ночных смен может наблюдаться выраженная дневная сонливость.

elle.ru