Все, что нужно знать про буккальный массаж лица

Несколько лет назад процедура буккального массажа перевернула представление об омоложении. Феноменальные результаты "до/после" по итогам курса действительно впечатляют, а среди звездных поклонниц данной методики Дженнифер Лопес, Марго Робби, Меган Маркл и Дакота Джонсон. Буккальный массаж - приятная альтернатива хирургической подтяжке и инъекциям. В руках компетентного специалиста методика дает потрясающие результаты: заметный лифтинг, тонус мышц лица, четкие контуры и здоровое сияние.

Косметолог-эстетист салона Darling Nevermind Татьяна Жаркова - гуру буккального массажа. В ее чутких руках начинается процедура непредсказуемо - с проработки живота. Таким образом запускаются метаболические процессы, стимулируется желчеотток, сходят отеки. Далее Татьяна интенсивно работает с шеей, снимает зажимы и спазмы (если у вас мигрень, то она исчезнет прямо во время процедуры). Затем специалист приступает к буккальному массажу, техничные и ритмичные движения эффективно прорабатывают мышцы и фасции, при этом процедура максимально расслабляющая и медитативная.

Салон Darling Nevermind придерживается холистического (комплексного) подхода к поддержанию молодости, именно поэтому услуги салона направлены прежде всего оздоровить тело, а значит, подчеркнуть и продлить его естественную красоту.

По просьбе ELLE Татьяна Жаркова подробнее рассказала о процедуре буккального массажа, выделила преимущества данного метода омоложения и отметила противопоказания.

Что такое буккальный массаж лица?

Одна из процедур-фаворитов в салоне Darling Nevermind - буккальный массаж лица. В переводе с латинского языка "bucca" означает "щека". Эта техника необычна в выполнении и направлена на снятие напряжения мышц, улучшения кровоснабжения тканей, а также контуров лица. Все это способствует продлению молодости.

В чем состоит уникальность методики?

Уникальность методики заключается в том, что прорабатываются ткани которые не достать через кожные покровы и прорабатываются они через полость рта. К примеру нёбо, корень языка, глубоко заложенные жевательные мышцы. Движения при таком массаже довольно интенсивные.

После процедуры многие гости отмечают, что их губы выглядят более пухлыми, мимические морщины разглаживаются, улучшается тургор, замечают очень хороший лифтинг эффект, а главное расслабляются жевательные мышцы и, соответственно, челюсть.

Как хороший бонус, происходит стимуляции производства собственного коллагена, что делает лицо заметно моложе и свежее.

Кому показан такой вид массажа?

Буккальный массаж показан женщинам с дряблой и сухой кожей. У кого есть второй подбородок, и при явной худобе лица; тем, кто страдает от регулярной утренней отечностью. А также тем, у кого хрустит и сильно зажата челюсть. Такой массаж дает заметный эффект лифтинг лица, поэтому подойдет тем, кто хочет скорректировать овал и сделать контуры более четкими.

Как часто можно повторять массаж и какая средняя продолжительность курса?

Процедуру буккального массажа достаточно выполнять 1 раз в неделю, курс - от 6 процедур. Конечно, средняя продолжительность сеанса зависит от индивидуальных особенностей и показаний.

Есть ли противопоказания у массажа?

Да, у буккального массажа следующие противопоказания:

любые острые состояния (повышенная температура и тд);

герпес в активной стадии;

онкология;

любые воспаления кожи лица;

инфекционные заболевания;

воспаления в полости рта;

беременность.

Как можно повысить эффективность массажа?

Эффективность процедуры можно повысить добавив в неё клеточные токи BIOGENIE. Для того, чтобы клетка и ткани получали наибольшее количество питания и энергии, их необходимо глубоко очищать. Токи Биожени уникальны тем, что они низкочастотные и похожи на токи, которые проходят в нашем теле. Поэтому процедура безболезненная (скорее даже приятная) и при этом очень эффективная.

К тому же, токи дают мощный эффект детоксикации. Создаётся поле, в котором положительный электрод является проводником, а отрицательный при помощи детокс-лосьона вытягивает всю грязь и продукты распада организма. После очищения наносится ампула с сывороткой и клетки напитываются полезными веществами.

Следующий этап - тонизация. Под действием токов разных частот и лосьона для тонизации происходит стимуляция выработки коллагена и эластина, проработка мышц. Результат - мощный лифтинг эффект, он заметен сразу после процедуры.

Кожа после этих манипулций светится изнутри. Эффект увлажнения и сияния длится до 5 дней. Для стабильного эффекта токи нужно повторять 1 раз в неделю, достаточно 6 процедур. Результат коллаборации этих двух процедур - буккального массажа и токов Биожени - фантастический. Процедура отлично подойдет "на выход".

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