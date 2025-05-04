4 мая 2025

4 мая 2025 14:05

Распространенные мифы об отношениях после 50 лет опровергли

Психологи опровергли распространенные мифы, касающиеся отношений после 50 лет. О них специалисты рассказали изданию Telva,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сексолог Мирен Ларрасабаль заявила, что сексуальность, подразумевающая не только половой акт, но и ласки, поцелуи и объятья, после 50 лет тоже существует. По словам психолога Унаи Асо, исследования доказали, что в этом возрасте не угасает страсть, а пожилые люди наслаждаются близостью с партнером сильнее молодых. Более того, даже менопауза не мешает сексуальной активности, так как ее симптомы всегда можно облегчить с помощью лекарств.

В свою очередь, семейный психотерапевт Елена Креспи отметила, что после 50 лет женщины и мужчины продолжают мастурбировать. Кроме того, как заявила психолог Изабель Карраско, в этом возрасте секс является не опасным, как принято считать, а полезным. По ее словам, интимная близость приводит к снижению уровня стресса и купированию болей различной локализации, которые могут возникнуть в связи с большим количеством хронических диагнозов.


Просмотров: 136

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 2 969
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 9 384
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 11 221
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 13 131
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 8 620
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 12 561
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 9 579
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 6 515
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 6 535
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 8 804
Безответная любовь: как бороться?