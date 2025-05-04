Ведущий «Модного приговора» назвал бочкообразные джинсы трендом

Ведущий шоу "Модный приговор" и стилист Александр Рогов назвал бочкообразные джинсы трендом. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мода в этом сезоне мечется из крайности в крайность. Параллельно с трендом на skinny-джинсы дизайнеры предлагают нам обратить внимание на джинсы barrel leg (бочкообразные)!" - сообщил стилист.

Александр Рогов посоветовал носить эту модель джинс с "аккуратным и не громоздким верхом". По мнению эксперта, их можно сочетать с облегающей футболкой или маленьким кардиганом.