4 мая 2025

4 мая 2025 11:39

Ведущий «Модного приговора» назвал бочкообразные джинсы трендом

Ведущий шоу "Модный приговор" и стилист Александр Рогов назвал бочкообразные джинсы трендом. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мода в этом сезоне мечется из крайности в крайность. Параллельно с трендом на skinny-джинсы дизайнеры предлагают нам обратить внимание на джинсы barrel leg (бочкообразные)!" - сообщил стилист.

Александр Рогов посоветовал носить эту модель джинс с "аккуратным и не громоздким верхом". По мнению эксперта, их можно сочетать с облегающей футболкой или маленьким кардиганом.


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