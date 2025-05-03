3 мая 2025

3 мая 2025 09:10

Женщинам перечислили пять признаков плохого гинеколога

Врач Татьяна Илюхина рассказала женщинам, что плохого гинеколога можно распознать по пяти признакам. Их врач перечислила в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметила Илюхина, плохого гинеколога выдают сомнительные лабораторные исследования. "Направление на анализ крови на антитела к хламидиям, герпесу, цитомегаловирусу. Для диагностики нужен мазок методом ПЦР", ─ пояснила медик.

Также не нужно доверять специалистам, которые проводят лечение того или иного заболевания при отсутствии симптомов. Например, если у пациентки обнаружена уреаплазма, микоплазма или гарднерелла, но нет жалоб и планов на ЭКО. Кроме того, среди признаков плохого врача Илюхина выделила назначение препаратов с недоказанной эффективностью, несоответствующее диагнозу лечение и рекомендации непроверенных средств, таких как китайские тампоны или прокладки для поднятия матки при опущении.


Просмотров: 130

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 149
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 1 362
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 181
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 136
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 938
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 995
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 13 422
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 12 369
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 113
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 565
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой