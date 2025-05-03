Женщинам перечислили пять признаков плохого гинеколога

Врач Татьяна Илюхина рассказала женщинам, что плохого гинеколога можно распознать по пяти признакам. Их врач перечислила в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметила Илюхина, плохого гинеколога выдают сомнительные лабораторные исследования. "Направление на анализ крови на антитела к хламидиям, герпесу, цитомегаловирусу. Для диагностики нужен мазок методом ПЦР", ─ пояснила медик.

Также не нужно доверять специалистам, которые проводят лечение того или иного заболевания при отсутствии симптомов. Например, если у пациентки обнаружена уреаплазма, микоплазма или гарднерелла, но нет жалоб и планов на ЭКО. Кроме того, среди признаков плохого врача Илюхина выделила назначение препаратов с недоказанной эффективностью, несоответствующее диагнозу лечение и рекомендации непроверенных средств, таких как китайские тампоны или прокладки для поднятия матки при опущении.