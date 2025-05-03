3 мая 2025

3 мая 2025 16:22

Раскрыта польза друзей для здоровья

Кардиолог Фабио Фернандес из Института сердца Сан-Паулу заявил, что наличие друзей положительно сказывается на здоровье. Пользу социальных связей он раскрыл в беседе с изданием Globo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Фернандес, дружба снижает риск возникновения болезней сердца на 50 процентов и уровень тревожности. "Одинокие люди подвержены депрессии и алкоголизму. К тому же о них некому позаботиться", ─ пояснил специалист.

По словам медика, ученые доказали, что при наличии даже одного хорошего друга у человека в организме снижается уровень кортизола, выделяющегося в стрессовых ситуациях, и воспалительных белков, которые играют большую роль в возникновении сердечного приступа и инсульта. Кроме того, у испытывающих одиночество людей повышается риск курения, заключил врач.


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