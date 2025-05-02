Врач объяснила, как поза во сне влияет на ваше здоровье

Сон - это не просто отдых, а целая наука. Поза, в которой человек спит, может влиять на пищеварение, дыхание и даже на состояние кожи, рассказала "Газете.Ru" врач-кардиолог, врач-сомнолог "СМ-Клиника" Наталия Золотарева, передает Day.Az.

По ее словам, сон на боку, особенно на левом, считается полезным для пищеварения. Желудок расположен слева, поэтому гравитация помогает пище двигаться естественным образом, снижая риск изжоги и кислотного рефлюкса. Однако сон на правом боку, наоборот, может эти проблемы усугубить.

"Тем не менее у этой позы есть минусы: давление на плечо или бедро иногда вызывает онемение, а трение лица о подушку способствует образованию "морщин сна" - складок, которые со временем становятся постоянными. Совет: выбирайте подушку средней жесткости и шелковые наволочки, чтобы уменьшить трение", - отметила Золотарева.

Сон на спине - идеальный выбор для тех, кто заботится о позвоночнике и коже, подчеркнула сомнолог. По ее словам, в этой позе тело находится в нейтральном положении, что снижает нагрузку на шею и поясницу. Кроме того, лицо не контактирует с подушкой, а значит, меньше риск морщин и раздражений.

"Но есть нюанс: на спине чаще возникает храп и обструктивное апноэ (остановки дыхания), так как язык может перекрывать гортань. Если вы склонны к этому, попробуйте приподнять изголовье кровати или перевернуться на бок", - добавила специалист.

Также она отметила, что сон на животе, который любят многие, самая проблемная поза. Голова повернута вбок, что создает нагрузку на шею и может привести к болям. Грудная клетка сдавливается, затрудняя глубокое дыхание, а давление на желудок иногда вызывает дискомфорт.

"Для кожи это тоже не лучший вариант: лицо всю ночь "прилипает" к подушке, что провоцирует заломы, отеки и даже высыпания. Если отказаться от этой позы сложно, используйте тонкую подушку или спите без нее, чтобы уменьшить изгиб шеи", - подчеркнула врач.

Исходя из этого, она посоветовала: при изжоге - выбирать левый бок; для профилактики морщин - спать на спине; если храпите - избегать позу на спине; для комфорта кожи - использовать шелковые наволочки.

"Помните: идеальной позы для всех не существует. Экспериментируйте, учитывая особенности своего организма, и тогда сон станет вашим верным союзником в борьбе за здоровье", - резюмировала сомнолог.